Метеорологи предлагают строить на Сергеевском водохранилище аварийный водовыпуск

Петропавловск. 13 апреля. КазТАГ — Аварийный водовыпуск на Сергеевском водохранилище позволит минимизировать риски подтопления сел, считает глава РГП «Казгидромет» Марат Кынатов.

«Предложение о строительстве аварийного водовыпуска на этом объекте он внес на встрече с акимом Северо-Казахстанской области Кумаром Аксакаловым», — сообщили в пресс-службе главы региона в пятницу.

Как проинформировали в пресс-службе, на встрече главный метеоролог представил проект по прогнозированию паводковых угроз. Также «Казгидромет» предлагает услуги в сфере агрометеорологического мониторинга. Оба проекта очень важны для северного региона.

«Для нашей области очень важны ваши предложения. Во-первых, нужен постоянный мониторинг паводковой ситуации. Мы за несколько дней должны знать, откуда пойдет вода, чтобы эвакуировать людей и технику перегнать. Ваша технология позволяет заблаговременно спрогнозировать паводковые угрозы. Второе: прогноз для сельского хозяйства тоже имеет немаловажную роль. Сейчас многие фермеры начинают посев наугад. Есть созревание почвы, оптимальная температура почвы, аграриям необходимо сеять в оптимальные сроки. Ваша технология и прогнозы позволяют сэкономить средства и повысить доходы фермерам. Мы готовы в этом направлении работать», — отметил аким.

«Также М. Кынатов внес предложение о строительстве аварийного водовыпуска на Сергеевском водохранилище. Таким образом можно будет регулировать процесс сброса воды и держать свободный запас воды. К. Аксакалов поддержал это предложение и отметил, что это позволит минимизировать риски подтопления населенных пунктов. Этот вопрос руководство области будет поднимать на республиканском уровне», — заключили в пресс-службе акима СКО.