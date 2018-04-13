Миннацэкономики не предоставило мажилису обещанные результаты проверок в сфере госзакупок для нужд минобороны

Астана. 13 апреля. КазТАГ – Министерство национальной экономики РК не предоставило депутатам мажилиса парламента обещанные результаты проверок в сфере государственных закупок для нужд министерства обороны Казахстана, сообщается в повторном запросе мажилисменов на имя главы МНЭ РК Тимура Сулейменова.

«Министерство обязалось предоставить дополнительную информацию по результатам завершения всех проверочных мероприятий. Однако по сегодняшний день никакой информации так и не поступало», — говорится в запросе депутатов от фракции «Ак жол» в пятницу.

Мажилисмены напомнили, что в своем первом запросе поднимали вопрос о том, что АО НК «Казахстан инжиниринг», определенная единым исполнителем государственного оборонного заказа по поставке военно-технического, в том числе вещевого имущества для нужд вооруженных сил Казахстана, отдавала все заказы по вещевому обеспечению консорциуму «Жасампаз». Тот, по информации депутатов, в свою очередь, распределял их среди своих членов. Также отмечалось, что «Жасампаз» имел в своих членах лишь несколько товаропроизводителей, которые не являлись связанными между собой по производственной линии, а осуществляли совместную деятельность по договоренности о проведении согласованных действий.

«Таким образом, консорциум ограничил права других отечественных товаропроизводителей из числа потенциальных поставщиков текстильной продукции, что привело к ограничению справедливой конкуренции и искусственному формированию доминирующего положения на рынке одной группы компаний. В частности, свыше 80 членов ассоциации предприятий легкой промышленности РК не смогли принять участие в исполнении указанного государственного оборонного заказа», — проинформировали в своем запросе депутаты.

Отвечая на первый запрос, МНЭ РК указало, что в действиях минобороны могут содержаться признаки действий, направленных на ограничение конкуренции, и в случае их установления комитетом по регулированию естественных монополий, защите конкуренции и прав потребителей (КРЕМЗКиПП), обещало провести расследование в отношении МО РК.

«Министерством также указывалось, что в действиях АО НК «Казахстан инжиниринг» могут содержаться признаки злоупотребления доминирующим или монопольным положением, в части ограничения конкуренции на этом рынке. В связи с чем, комитетом рассматривается вопрос о проведении анализа товарного рынка и в случае выявления нарушений, деятельность указанной компании будет подлежать рассмотрению на предмет наличия или отсутствия признаков, предусмотренных ст. 174 Предпринимательского кодекса РК», — добавили депутаты.

Указывая на отсутствие обещанной ранее информации о результатах расследования, мажилисмены напомнили министру регламенте, регулирующем обработку правительством депутатских запросов.

«Депутатский запрос является официально обращенным требованием к должностным лицам государственных органов дать на сессии парламента обоснованное разъяснение или изложить позицию по вопросам, входящим в компетенцию этого органа или должностного лица. В свою очередь должностные лица, к которым обращен запрос, обязаны дать по нему устный или письменный ответ на сессии парламента», — напомнили Т. Сулейменову авторы повторного запроса.

Депутаты в своем новом обращении настояли на предоставлении полного и исчерпывающего ответа, с указанием конкретно принятых мер по выявленным нарушениям.