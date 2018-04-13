Суицид военнослужащего на погранзаставе «Джунгарская» расследуют по статье «доведение до самоубийства»

Астана. 13 апреля. КазТАГ — По факту смерти военнослужащего срочной службы в Алматинской области ведется расследование по статье «доведение до самоубийства», сообщила пресс-служба главной военной прокуратуры.

Так, 12 апреля т.г. около 17.00 на территории пограничной заставы «Джунгарская» воинской части 2484 Пограничной службы КНБ РК (г.Учарал, Алматинской области) был обнаружен в повешенном состоянии военнослужащий срочной службы этой же части рядовой Хамзин А.Е., говорится в сообщении на сайте ведомства в пятницу.

«Предварительно установлено, что причинами суицида могли послужить личные проблемы, не связанные с воинской службой», — указано в информации.

«Данный факт зарегистрирован по ч. 1 ст. 105 Уголовного кодекса РК (доведение до самоубийства). Дело принято в производство Талдыкорганского отдела Южного регионального ВСУ МВД РК», — отмечается в сообщении.

В настоящее время проводятся необходимые следственно-оперативные мероприятия.