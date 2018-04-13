Суицид военнослужащего на погранзаставе «Джунгарская» расследуют по статье «доведение до самоубийства»

Новости 50 0

Астана. 13 апреля. КазТАГ — По факту смерти военнослужащего срочной службы в Алматинской области ведется расследование по статье «доведение до самоубийства», сообщила пресс-служба главной военной прокуратуры.

Так, 12 апреля т.г. около 17.00 на территории пограничной заставы «Джунгарская» воинской части 2484 Пограничной службы КНБ РК (г.Учарал, Алматинской области) был обнаружен в повешенном состоянии военнослужащий срочной службы этой же части рядовой Хамзин А.Е., говорится в сообщении на сайте ведомства в пятницу.

«Предварительно установлено, что причинами суицида могли послужить личные проблемы, не связанные с воинской службой», — указано в информации.

«Данный факт зарегистрирован по ч. 1 ст. 105 Уголовного кодекса РК (доведение до самоубийства). Дело принято в производство Талдыкорганского отдела Южного регионального ВСУ МВД РК», — отмечается в сообщении.

В настоящее время проводятся необходимые следственно-оперативные мероприятия.

Вхождение во власть может быть конструктивным Вхождение во власть может быть конструктивным
1596

Похожие материалы:

  1. Дело о доведении до самоубийства предполагаемого полковника силовых структур расследуют в Алматы
  2. Дни культуры Алматинской области пройдут в Узбекистане
  3. Скорректировать бюджет до 2020 г. с ростом доходов на Т12,7 млрд и расходов на Т13,4 млрд намерены в Алматинской области
  4. Землетрясение магнитудой 5,5 зарегистрировано в 183 км к северо-востоку от Алматы
  5. Дело о массовом отравлении после употребления мороженого в Шымкенте расследует полиция

Новости партнеров

Загрузка...