Ситуация на Ближнем Востоке угрожает международному миру и безопасности — генсек ООН

Алматы. 13 апреля. КазТАГ — Ситуация на Ближнем Востоке угрожает международному миру и безопасности, заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш.

«На Ближнем Востоке воцарился хаос в таких масштабах, что это превратилось в угрозу международному миру и безопасности. В регионе завязался гордиев узел, различные противоречия привели к возникновению нестабильной ситуации и существует риск эскалации и раскола, что будет иметь огромные последствия для региона и для всего мира», — цитирует ТАСС А.Гутерриша на заседании Совета безопасности ООН в пятницу.

По его словам, в регионе «более не существуют механизмы, предназначавшиеся для того, чтобы сдерживать риски эскалации».

Среди острых проблем региона он назвал палестино-израильский конфликт, конфликт в Йемене, но при этом подчеркнул, что «ситуация в Сирии представляет наиболее серьезную угрозу международному миру и безопасности».

«Я повторяю: военного решения конфликта (в Сирии) нет», — подчеркнул он. «Урегулирование должно быть достигнуто политическим путем через проходящие в Женеве межсирийские переговоры», — считает А.Гутерриш.

Генсек ООН выразил возмущение в связи с сообщениями о применении химического оружия в Сирии и выразил поддержку миссии Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) по расследованию этих сообщений.

«Я вновь решительно осуждаю использование химического оружия какой бы то ни было стороной конфликта и при любых обстоятельствах», — подчеркнул он.

«Использование такого оружия ужасно и представляет собой нарушение международного права. Серьезность недавно прозвучавших обвинений требует тщательного расследования с использованием беспристрастных, независимых и профессиональных экспертов. В этой связи я заявляю о полной поддержке ОЗХО и миссии по сбору фактов, которую она направляет для проведения расследования этих обвинений. Первая группа экспертов ОЗХО уже в Сирии и вторая группа ожидается сегодня или завтра», — добавил он.

С утверждением, что 7 апреля в сирийской Думе было применено химоружие, выступил ряд НПО, в том числе «Белые каски». Однако в МИД РФ это сообщение назвали информационным вбросом. В минобороны РФ заявили, что «Белые каски» не являются достоверным источником новостей и распространяют сфабрикованную информацию. «Представители российского центра по примирению враждующих сторон провели 9 апреля обследование Думы, но не нашли там следов применения химоружия», — заключается в информации.