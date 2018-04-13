В Атырау охотник чуть не убил человека, приняв его за волка

Атырау. 13 апреля. КазТАГ — В Атырау охотник, пытаясь убить волка, ранил человека, сообщили в Атырауском областном суде.

Суд №2 Атырау назначил наказание в виде одного года ограничения свободы с установлением пробационного контроля охотнику, ранившему человека.

Как пояснили в суде, мужчина направился на охоту в лесной массив в 20 км от города.

«По приезду на планируемое место, расположился за высокой растительностью. По словам осужденного, он заметил два силуэта, похожие на волков. Однако полностью не убедившись, что это волки, сделал выстрел… Прибежав на место, увидел лежащего на земле человека. В результате преступного деяния по неосторожности был причинен тяжкий вред здоровью», — отметили в суде.