Астана. 14 апреля. КазТАГ — Погода без осадков ожидается в субботу на большей части Казахстана, сообщает пресс-служба РГП «Казгидромет».

В Астане переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 7-12 м/с. Температура днем +3+5. По метеоусловиям ожидается накопление загрязняющих веществ в атмосфере города.

В Алматы переменная облачность, без осадков. Ветер 0-5 м/с. Температура днем +22+24.

В Акмолинской и Северо-Казахстанской областях синоптики прогнозируют ясную погоду без осадков, местами туман, температура воздуха днем 0+5. В Павлодарской области ночью ожидаются небольшие осадки, +5+10. В Костанайской области погода без осадков, местами – туман, днем местами – усиление ветра 18 м/с, +5+10.

На территории Карагандинской области прогнозируют погоду без осадков, местами ожидается туман, усиление ветра 15-20 м/с, +6+11. В Восточно-Казахстанской области небольшой дождь, местами ожидается усиление ветра до 15-22 м/с, +8+13.

В Алматинской области ожидается ясная погода без осадков, усиление ветра до 15-22 м/с, +21+26. На территории Жамбылской, Южно-Казахстанской и Кызылординской областей ясная погода, осадков не ожидается, +23+28, +27+32, +23+28.

В Мангистауской, Атырауской, Западно-Казахстанской и Актюбинской областях днем без осадков, +10+15, +9+14, +10+15 и +7+12 соответственно; местами в Мангистауской области ожидается усиление ветра до 15-22 м/с.

В ближайшие трое суток в связи с положительными температурами воздуха на реках Акмолинской, Костанайской областей, СКО и ЗКО ожидается дальнейшее развитие весенних процессов, угроза формирования талого стока, подъем уровней и выход воды на пойменные участки. На отдельных реках запада (Атырауская и Актюбинская области) и центра страны будут отмечаться небольшие колебания уровней воды.

На территории ВКО в связи с разрушением ледостава и прогнозом осадков сохраняется вероятность образования заторов льда, резкие колебания уровней воды, разливы и подтопления. На отдельных реках Алматинской, Жамбылской и Южно-Казахстанской областей в связи с прогнозом дождей ожидается формирование паводков.