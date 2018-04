Как Казахстан приспосабливают к обслуживанию других экономик в качестве сырьевого придатка. Часть 2

Сценарий для нас явно прописан. Каким же должен быть наш ответ?!

Часть 1.

А между тем в самом Казахстане полно таких населенных пунктов, где не проведена не только реконструкция и модернизация действующей газораспределительной системы, но и даже первичная газификация. Особенно социальная запущенность заметна в Мангыстауской области, несмотря на то, что она вносит едва ли не самый большой вклад в экспорт из Казахстана. Но зато там полно грандиозных проектов, обращенных своим потенциальным действием в сторону Закавказья. В том числе – в сторону той же Грузии.

При этом в 2005 году Астана обязалась поставлять в Грузию по 2 млрд. кубометров газа ежегодно в течение 10 лет. В 2006 году «КазТрансГаз» купил, как объясняли тогда представители самой компании, по распоряжению политического руководства страны газораспределительное предприятие столицы Грузии «Тбилгаз», чьи сети пришли к тому времени в негодность почти на 90 процентов, и стал вкладывать огромные деньги в модернизацию, в частности в замену изношенных металлических труб на современные пластиковые.

Трогательная забота об обеспеченности газом Тбилиси и Грузии, пикирующейся без конца с Москвой все последнее время, принесла Астане, надо полагать, политические дивиденды в глазах Запада, благоволящей названной закавказской республике. А аналогичное отношение к другой 50-процентной, не газифицированной части самого Казахстана, подобных же дивидендов, надо полагать, не сулит. Как бы то ни было, выглядит так, будто бы энергетическая обеспеченность людей в далекой Грузии беспокоит Астану больше, чем такая же проблема значительной части своего собственного населения.

А главное, все то, о чем говорилось выше, делалось в пику России. Затея наладить альтернативное газоснабжение Грузии с помощью Казахстана не удалась. Видимо, Россия постаралась. И официальный Тбилиси фактически, получается, выгнал «КазТрансГаз» после того, как он вложил кучу денег и усилий в реконструкцию и модернизацию газораспределительной системы столицы Грузии. Выгнал, идя, по выражению грузинского экс-премьера З.Ногайдели, на абсолютно незаконное действие, что заключается в «конфискации компании «КазТрансГаз-Тбилиси» у казахских инвесторов. Выгнал, опять-таки по его заверению, по указанию тогдашнего президента М.Саакашвили.

В дальнейшем грузинские власти, избавленные от необходимости изыскивать средства на реконструкцию и модернизацию, а фактически на воссоздание тбилисской газораспределительной системы, уже были в состоянии позволить себе такую роскошь, как забота об экологической чистоте воздушного бассейна в районе Тбилиси при реализации планов строительства новой ТЭС в Гардабани.

А как же «КазТрансГаз-Тбилиси»? Подала ли казахстанская компания в Международный арбитражный суд иск против Грузии? Или, может, она продала свою собственность в этой закавказской республике?

Как бы это ни казалось удивительным, «КазТрансГаз», несмотря на учиненный грузинскими властями произвол, долгое время никаких реальных действий по возврату своих активов или компенсированию своих расходов не предпринимал.

Только спустя 6 с половиной лет, 21 сентября 2015 года международная юридическая фирма Baker&McKenzie, действующая от имени АО «КазТрансГаз», направила грузинским властям письмо, в котором предлагалось начать переговоры по урегулированию спора об инвестициях АО «КазТрансГаз» в объеме $130 миллионов в ТОО «КазТрансГаз-Тбилиси» без обращения в арбитраж. Поразительно то, сколько же времени понадобилось для того, чтобы пойти на такой первичный шаг по защите интересов национальной компании Казахстана. Действуя такими темпами, еще долго можно было ждать восстановления справедливости. Грузинское правительство, как говорится, и ухом не повело.

Вышеупомянутое издание Georgian Business Week 26 апреля 2017 года, то есть спустя 8 с лишним лет после так называемой «конфискации» ТОО «КазТрансГаз-Тбилиси», опубликовало материал под весьма красноречивым названием «Minister of Energy: KaztransGas has Taken Unexpected Decision» — «Министр энергетики: «Казтрансгаз» принял неожиданное решение».

В нем излагалось следующее: «КазТрансГаз» принял неожиданное решение и подал иск в арбитражный суд», — заявил министр энергетики Каха Каладзе».

Ну, чем не святая простота: всучить иностранной компании обанкроченное предприятие за $12,5 миллиона, подождать три года, пока она, потратив $130 миллионов, восстановит и полностью обновит вашу бывшую муниципальную собственность, а потом выставить ее прочь и изображать удивление, когда она через восемь лет только собралась обратиться с иском в арбитражную инстанцию?!

И что же, вы думаете, получилось далее? Да, в общем-то, ничего. Инвестиционные потери казахстанской национальной компании в Грузии – это вам не инвестиционные потери молдавского бизнесмена Анатолия (Анатола) Стати в Казахстане.

Из-за них никто на Западе не собирается арестовывать находящееся за рубежом грузинское имущество и создавать официальному Тбилиси серьезные проблемы. В проигрыше в обоих случаях оказывается Казахстан.

Все это сильно напоминает историю с Буратино и его золотыми монетами. И такая практика, увы, в отношениях наших близких и дальних соседей к нам становится самым обычным делом. Не одной только Грузии нужна такая безропотная сырьевая колония, как Казахстан. От Средиземного моря до Балтики, от Турции до Литвы множество стран, значительно отстающих в своем экономическом развитии от Западной Европы, но жаждущих улучшить свое положение и присоединиться к сообществу развитых государств, строят проекты с расчетом на природные ресурсы Казахстана. Их планы – надо это честно сказать – ничуть не отличаются от планов кота Базилио и лисы Алисы в отношении золотых Буратино. Есть только одна разница. Базилио и Алиса срывали свои истинные намерения, а эти страны и их могущественные покровители на Западе не утруждают себя выдумками. Они попросту навязывают Казахстану разорительные условия и вынуждают их принимать. Их много, и сейчас они, толкая друг друга, навязывают себя нашей стране в качестве метрополии.

Мы тут рассмотрели только один такой случай. Но он сам по себе красноречив. Ведь тот же «КазТрансГаз», потративший на восстановление газораспределительной системы Тбилиси в прошлом десятилетий $130 миллионов, сейчас поставлен перед необходимостью изыскивать средства на газификацию Астаны. А между тем потраченный им в грузинской столице капитал продолжает там находиться без всякой пользы для Казахстана. Даже если грузины возьмутся их возвращать, вряд ли они смогут сделать это в один прием. То есть на это, по всей вероятности, понадобятся еще долгие годы. Грузинские власти находят средства на перевод своих ТЭС на экологически более чистое топливо – на газ. А возврат казахстанский инвестиций – это для них явно не первоочередное дело. С этим они могут подождать, раз мы соглашаемся с таким обращением с собой. У нас разговоры о том, что ТЭЦ в Алматы и Астане надо бы перевести с угля и мазута на газ, только ведутся. Все упирается в деньги.

Конечно, мы можем заявлять, что имеем право и должны участвовать на равных условиях с другими в международном разделении труда и обеспечении товарообмена между странами разных регионов. И это будет звучать справедливо. Однако вряд ли от этого изменится реальное положение вещей. Но смиряться с этим тоже нельзя. Ибо уже сейчас экономика страны все дальше отрывается от интересов и нужд своего населения и все больше приспосабливается к обслуживанию других экономик в качестве сырьевого придатка. Если не обуздать эту тенденцию в скором времени, с нашей страной рано или произойдет то, что ей и другим странам Центральной Азии предсказывал в начале 1990-ых годов голландский футуролог А.Франк. Московский специализированный научный журнал «Восток» опубликовал его материал на эту тему под названием «Экономические парадоксы в мировой политике» (№6, 1992 г.). Тогда, когда его прогнозы относительно будущего разных стран мира только появились, они казались малоубедительными. Но сейчас, поскольку все то, что он говорил относительно государств Восточной Европы, новых индустриальных стран на Востоке и исхода их борьбы за рынки развивающихся стран, оправдывается, к нему уже стоило бы прислушаться. Итак, что же А.Франк предрекал нам? Он говорил, что Казахстан и остальная Центральная Азия в скором времени окажутся выжатыми, как лимон, а потом будут за ненадобностью выброшены на свалку истории. Следовательно, все то, о чем мы тут говорили выше, предопределено для нас сильными мира сего. Каким же должен быть наш ответ?!

