США рассмотрят вопрос об отмене торговых преференций для Казахстана

Алматы. 13 апреля. КазТАГ — США рассмотрят вопрос об отмене торговых преференций для Индии, Индонезии и Казахстана, сообщает The Business Times.

«США заявили в четверг, что рассматривают отмену импортных преференций для Индии, Индонезии и Казахстана в связи с опасениями относительно создаваемых этими странами торговых барьеров и ущемления в Казахстане прав работников», — говорится в сообщении, опубликованном в пятницу.

Таким образом, перечисленные страны могут потерять беспошлинный доступ к рынку США, если американский торговый представитель решит, что страны нарушили условия Обобщенной системы преференций — GCP.

«GSP (Generalized System of Preferences) предоставляет важный инструмент, помогающий обеспечить соблюдение основных принципов администрации президента США Дональда Трампа по свободной и справедливой торговле по всему миру», — говорится в заявлении заместителя USTR Джеффри Джерриша.

«Мы надеемся, что Индия, Индонезия и Казахстан будут сотрудничать с нами для решения проблем, которые привели к сложившейся ситуации», — добавил Д.Джерриш.

Уточняется, что Д.Трамп образовал центральную торговлю, создав конкуренцию другим странам и запретив навязать последним высокие тарифы по сделкам с металлоломом, которые, по его словам, подорвали положение американских рабочих и национальной промышленности в целом.

В USTR отметили, что обеспокоены торговыми барьерами в Индии и Индонезии, «которые создают серьезные негативные последствия для американской торговли», тем самым нарушая критерии приемлемости GSP.

Кроме того, американская индустрия молочных продуктов и медицинских изделий пожаловалась, что Индия блокирует их экспорт, говорится в заявлении USTR.

В свою очередь AFL-CIO — крупнейшая профсоюзная федерация США — обвинила казахстанские власти в том, что они лишили своих рабочих права на объединение и преследовали местные профсоюзы.