«А потом портал «Ратель» «наехал» на меня. Причем в самое тяжелое для меня время». «Молодые казахстанцы постепенно теряют интерес к госслужбе». «Потребители «затерроризировали» бизнес». «Казахстану не грозит никакая «моноэтничность»

Сетевой Казахстан. 13 апреля 2018г.

CARAVAN . KZ . Сергей ТУНИК — «Сейтказы МАТАЕВ: А потом портал “Ратель” “наехал” на меня. Причем в самое тяжелое для меня время» — Для меня это было неожиданно. Вызывают на допрос в финпол. В коридоре вижу рателевцев – Марата Асипова и Аню Калашникову. Первое чувство: о! Свои пришли поддержать. А они мимо меня – и сразу в кабинет к начальнику. Я растерялся. Как так? И на следующий день меня “взяли”. Тяжелые обвинения. И срок мне указали – от 4 до 7 лет лишения свободы. Шок! И Вадик Борейко, и покойный Гена Бендицкий, и Сапа Мекебаев – у меня с ними были дружеские отношения. Даже отличные. И вдруг они на меня с дубиной! В жизни такого не ожидал. Не понимаю: почему, зачем?.. Когда в декабре Гену Бендицкого хоронили, я со многими здоровался. В том числе и с Маратом Асиповым. Хотя, если честно, не очень хотелось.

«Игорь Рогов: Уповать только на страх было бы неверно» — Казахстан ожидает очередная модернизация правоохранительной системы. Правительство, другие госорганы разрабатывают программу по реализации Стратегического плана развития страны до 2020 года, в том числе ее правовой сферы. О том, на что разработчикам нужно было бы обратить внимание, “КАРАВАНУ” рассказал заместитель исполнительного директора Фонда Первого Президента Республики Казахстан – Елбасы доктор юридических наук Игорь РОГОВ.

CAMONITOR . KZ . «Что будет, если в стране останутся одни казахи? Часть 2» — Жасарал КУАНЫШАЛИН, общественный деятель: Казахстану не грозит никакая «моноэтничность», поскольку у нас и раньше проживали, и в дальнейшем будут проживать представители других этносов. Одних только русских на сегодняшний день насчитывается 3 миллиона 619 тысяч, т.е. столько же, сколько все население, скажем, Грузии…

Петр СВОИК, общественный деятель: Моноэтничный Казахстан? Давайте обсуждать не мифологемы, а проблемы. Моноэтничности нет, никогда не было и не будет, прежде всего, у самих казахов.

«Как новому министру и государству в целом выстраивать отношения с религией?» — Просто так министров в Казахстане не меняют. Если это не громкий скандал и не уголовное дело, то обычно отставке предшествует либо слишком пассивная, либо слишком активная деятельность чиновника. В случае с экс-министром по делам религий и гражданского общества, скорее всего, причиной стало второе… Но все же главная заслуга Ермекбаева заключается, пожалуй, в том, что при нем отношение государства к религии наконец-то приобрело четкие светские контуры, стало более внятным. Сохранится ли эта тенденция со сменой министра?

««Кем работать мне тогда?»: Чокан Лаумулин о модернизации, новых знаниях и профессиях будущего» — Мы живем в эпоху разительных перемен. Это относится и к профессиям: считавшиеся прежде престижными отмирают, на смену им приходят другие, в том числе и такие, появления которых никто не прогнозировал. Понятно, что тренды здесь задают технологически наиболее продвинутые страны, и прежде всего западные. О профессиях будущего мы беседуем с нашим известным соотечественником, научным сотрудником Кембриджского Центрально-Азиатского форума и Центра исследований Кембриджского университета (Великобритания) Чоканом ЛАУМУЛИНЫМ.

IA — CENTR . RU . «Ербол Едилов: Молодые казахстанцы постепенно теряют интерес к госслужбе» — Кадровый аналитик и «элитовед» Ербол ЕДИЛОВ — Глава государства очень хорошо охарактеризовал эту ситуацию, отметив, что зачастую первые руководители вытаптывают пространство вокруг себя из боязни конкуренции, не растят преемников, не поддерживают талантливую молодежь. Особенно ярко эта тенденция прослеживается в регионах. Фактически бездействует еще один канал рекрутирования граждански активной молодежи в сферу госуправления – выборные должности. К сожалению, такое ощущение, что на уровне районных и городских маслихатов выборы далеки от конкурентных. Допустим, по одному округу выдвигается один главный кандидат: к примеру, генеральный директор крупной компании, располагающий необходимыми финансовыми и организационными ресурсами, и «для галочки» какой-нибудь, скажем, школьный учитель.

SAYASAT . ORG . Бауржан ТОЛЕГЕНОВ – «За годы загодя» — До очередных парламентских выборов в Казахстане формально осталось менее трех лет. В последний раз мажилисменов избирали в марте 2016 года, и если следовать конституционным алгоритмам электорального календаря, то следующая избирательная кампания должна стартовать не позднее января 2021 года. Даже если выборы будут объявлены на рубеже 2020-21 годов, то предстоящая трехлетка по политическим меркам небольшой срок. Другими словами, общественно-политическая жизнь фактически вступила в неформальный этап подготовки к парламентским выборам. Его начало косвенно подтверждается брюссельским Форумом «Новый Казахстан», который с одной стороны запустил поиск моделей альтернативной будущности, а с другой стороны, привел в движение лагерь оппонентов власти. Начавшееся ускорение политического процесса продолжится, особенно учитывая, что в пяти случаях из семи выборы в парламент прошли раньше намеченного графика.

REZONANS . KZ . Айнур КОНУРОВ – «Нервозная экономика или Секрет Полишинеля» — Цена нефть взяла рекордную за последние три года высоту – 73 доллара за баррель. На этом фоне курс национальной валюты не подскочил, а обвалился почти на 15 тенге за доллар. Многие это объясняют падением курса российского рубля после введенных американцами санкций. Что с экономической точки зрения выглядит, безусловно, полной ерундой. Стоимость нефти – это базовый фактор, определявший и определяющий обменный курс тенге, поскольку именно экспорт нефти обеспечивает объемы экспортной валютной выручки. Курс рубля тоже имеет значение, но никак не сопоставимое с нефтью… Что делать теперь Казахстану? Как минимум, две вещи. Во-первых, иметь свой план по минимизации рисков. Во-вторых, отказаться от приватизации обменного курса национальной платежного средства кучкой спекулянтов. Государство должно задавать ориентиры, а не делать всех заложниками непрозрачных телодвижений валютного «рынка», существующего лишь в кавычках.

FORBES . KZ . ««Погрешность» на 2 трлн тенге: Нацбанк проверил банки РК после аудиторов» — Об результатах проверки рассказал заместитель председателя Нацбанка Олег СМОЛЯКОВ — Мы осуществляем проверки, мы также оцениваем банки на соответствие стандартам МСФО. В рамках результатов проверок мы выяснили, что расхождения между теми проверками, которые делали аудиторы, и теми, что делали мы, составляют 2 трлн тенге за прошлый год.

KURSIV . KZ . «Потребители «затерроризировали» бизнес» — Представители сразу трех сфер казахстанской торговли – торговли автомобилями, сотовыми телефонами и ювелирными изделиями – заявили о формировании в стране такого явления, как «потребительский экстремизм». Под этим громким названием скрывается массированный возврат приобретенных ранее дорогостоящих вещей с использованием норм Закона «О защите прав потребителей», который сейчас позволяет покупателю не только покрасоваться ювелирной побрякушкой или дорогой соткой на новогоднем корпоративе с последующим их возвратом, но и подзаработать на этом возврате или обмене.

«КазФинТех: Призыв не возвращать онлайн-кредиты вырван из контекста» — Онлайн-кредиторы и КазФинТех призывают заемщиков не руководствоваться вырванными из контекста словами главы Нацбанка, что заемщики смогут не возвращать онлайн-кредиты, чтобы не ухудшать свою кредитную историю и свое положение.

AZATTYQ . ORG . ««Обновленное содержание» и опасения по поводу «неграмотности»» — С сентября этого года в Казахстане ученики 3-х и 8-х классов средних школ перейдут на так называемое обновленное содержание образования по опыту Назарбаев интеллектуальных школ. Вместе с тем в старших классах появится новый предмет «Основы предпринимательства и бизнеса». Учителя, работающие по обновленному содержанию, по-разному относятся к этим нововведениям.

365 INFO . KZ . «Кто на самом деле инициировал закрытие полигона в Семипалатинске?» — Когда речь заходит о закрытии Семипалатинского ядерного полигона, первым на ум приходит имя поэта и общественного деятеля Олжаса СУЛЕЙМЕНОВА. Однако, не умаляя заслуг Олжаса Омаровича, должны признать: инициатором закрытия полигона был не легендарный руководитель общественного движения «Невада-Семей». Редакция информационного портала Abai.kz опубликовала материал на эту тему и назвала имя того, кто первым поднял тему избавления казахстанцев от этой великой напасти. ак вот, главный «подстрекатель» того времени, кто первым выступил с инициативой закрытия ядерного полигона в Семее, был первый секретарь Семипалатинского областного комитета компартии Кеширим БОЗТАЕВ!

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