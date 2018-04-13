Попытку расправы усмотрела Human Rights Watch в уголовном преследовании журналистов двух изданий в Алматы

Алматы. 13 апреля. КазТАГ – Попытку расправы усмотрела международная правозащитная организация в сфере СМИ Human Rights Watch (HRW) в уголовном преследовании журналистов двух изданий в Алматы, сообщает международный фонд защиты свободы слова «Әділ сөз».

«Чтобы придать убедительности своим заявлениям о свободе прессы в Казахстане, власти должны отменить уголовную ответственность за клевету и прекратить использование любых норм о диффамации для преследования журналистов за их профессиональную деятельность. Сложившаяся сегодня ситуация вокруг «Forbes Казахстан» и Ratel.kz очень похожа на очередную попытку расправиться с независимыми информресурсами», — заявила исследователь HRW по Центральной Азии Мира Ритман.

По ее словам, действия казахстанских силовиков подчеркивают «хрупкость» свободы прессы в Казахстане.

«Власти Казахстана не стали затягивать с обысками и изъятием материалов в «Forbes Казахстан» и Ratel.kz, в то время как подробности вменяемых их сотрудникам криминальных деяний остаются загадкой. Легкость, с которой «Forbes Казахстан» и Ratel.kz привлекли за диффамацию, подчеркивает хрупкость свободы СМИ в Казахстане», — подчеркнула М. Ритман.

Напомним, ранее сайт портала Ratel.kz был заблокирован, после чего суд также запретил страницу издания в социальной сети Facebook.

2 апреля в Алматы в редакциях изданий Forbes Kazakhstan и Ratel.kz прошли обыски. В полицию на допрос увезли главного редактора Ratel.kz Марата Асипова, его заместителя Сапу Мекебаева и обозревателя Анну Калашникову. В ДВД также увезли заместителя редактора журнала Forbes Kazakhstan Александра Воротилова.

Полицейские заявили, что «соответствующие следственные мероприятия» проводятся по заявлению некоего «гражданина К» в рамках уголовного дела по ч.3 ст.274 (распространение заведомо ложной информации) УК РК. Иную информацию полицейские разглашать отказались, сославшись на «интересы следствия».

3 апреля стало известно, что все доставленные в ДВД Алматы на допрос журналисты были отпущены.

Президент международного фонда защиты свободы слова «Әділ сөз» Тамара Калеева назвала действия сотрудников ДВД Алматы нарушением Конституции РК.

4 апреля Союз журналистов Казахстана опубликовал обращение к генеральному прокурору РК Кайрату Кожамжарову, председателю верховного суда Жакипу Асанову, председателю мажилиса парламента Нурлану Нигматулину и министру информации и коммуникаций Д. Абаеву, в котором подчеркнул, что из-за дела об уголовном преследовании двух изданий в Алматы нарушено одно из главных обязательств Казахстана в рамках членства в ООН. В частности, были нарушены обязательства Казахстана по выполнению международного пакта о гражданских и политических правах. Этот пакт является одним из основополагающих документов ООН и обязателен для выполнения всеми без исключения странами-членами ООН.

Блокировка Ratel.kz и задержания журналистов уже вызвали негативную реакцию ОБСЕ. В частности, 6 апреля представитель ОБСЕ по свободе СМИ Гарлем Дезир раскритиковал действия казахстанских силовиков. По его мнению, задержание журналистов и обыски в их домах и офисах после конфликта между предпринимателем и публикацией являются «актом запугивания».