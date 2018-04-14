Численность населения Казахстана на 1 марта составила 18,2 млн человек

Астана. 14 апреля. КазТАГ – Численность населения Казахстана на 1 марта 2018 года составила 18 млн 195,9 тыс. человек, увеличившись за год на 1,3%, указывается в ежемесячном отчете комитета по статистике министерства национальной экономики РК.

«Численность населения страны на 1 марта 2018 года составила 18 195,9 тыс. человек, в том числе городского – 10 452,3 тыс. (57,4%), сельского – 7743,6 тыс. (42,6%) человек. По сравнению с 1 марта 2017 года численность населения увеличилась на 240,3, тыс. человек, или 1,3%», — говорится в ежемесячном докладе статкомитета.

Согласно статданным, число родившихся за январь-февраль 2018 года составило 63 070 человек по сравнению с 61 032 новорожденными за аналогичный период прошлого года. Общий коэффициент рождаемости на 1 тыс. человек составил 21,35 (20,93 за 2 мес. 2017 года).

Естественный прирост населения РК за январь-февраль составил 40 757 человек (37 687 за 2 мес. 2017 года). Коэффициент естественного прироста на 1 тыс. населения соответственно составил 13,8 человека (12,92).

Число умерших за 2 мес. исчисляется в 22 313 человек (23 345 за 2 мес. прошлого года). Общий коэффициент смертности составил 7,55 на 1 тыс. человек (8,01).

За январь-февраль 2018 года в Казахстане зарегистрировано 587 (за январь-февраль 2017 года – 541) умерших младенцев в возрасте до 1 года. По сравнению с соответствующим периодом 2017 года число умерших детей в возрасте до 1 года увеличилось на 8,5%. Коэффициент младенческой смертности составил 9,31 (8,86) случаев на 1 тыс. родившихся.

«Основной причиной младенческой смертности являются состояния, возникающие в перинатальном периоде, от которых в январе-феврале 2018 года умерло 261 (260) младенцев, или 44,5% (48,6%) от общего числа. (…) Число умерших младенцев от врожденных аномалий составило 138 (122), или 23,5% (22,6%), от болезней органов дыхания – 53 (40), или 9% (7,4%) и от несчастных случаев, отравлений и травм – 23 (40), или 3,9% (7,4%)», — уточнили статистики.

Как отмечается в докладе, основной миграционный обмен страны происходит с государствами СНГ.

«В январе-феврале 2018 года по сравнению с январем-февралем 2017 года число прибывших в Казахстан уменьшилось на 17%, число выбывших из Казахстана увеличилось на 32,3%», — уточняется в информации.

«Численность мигрантов, переезжающих в пределах страны, уменьшилась на 38,4%. По межрегиональным перемещениям положительное сальдо миграции населения сложилось в 2-х регионах страны: городах Астане (3127 человек) и Алматы (6668 человек)», — указано в докладе.