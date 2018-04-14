В Восточном Казахстане паводки разрушили мост, отрезав от райцентра жителей 8 сел

Усть-Каменогорск. 14 апреля. КазТАГ — В Восточно-Казахстанской области паводки разрушили мост, «отрезав» от райцентра жителей сразу 8 сел, подтвердили информацию в акимате Зыряновского района ВКО.

«Мост обрушился вчера вечером. В связи с этим на трассе Зыряновск-Алтайка перекрыли движение. Одна из сторон моста через реку Крестовку провалилась практически на полметра», — сообщили в районном акимате.

Как отмечают местные жители, в районе с. Чапаево долгое время прямо по трассе с полей шли талые потоки. Вода стекала в Крестовку, русло которой находится в низине, и, возможно, подмыла мост.

В акимате также сообщили, что за речкой по трассе расположено несколько сел: Чапаево, Никольск, Пролетарка, Крестовка, Орловка, Бородино, Алтайка, Кремнюха. Их жители пишут в соцсетях, что остались отрезанными от райцентра. Полевые объездные дороги, по которым также можно попасть в Зыряновск, по их словам, находятся в плохом состоянии.