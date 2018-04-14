В Казахстане задержан ряд подозреваемых особо опасных преступников — МВД

Астана. 14 апреля. КазТАГ — Официальный представитель МВД Казахстана Алмас Садубаев в ходе брифинга сообщил о задержании подозреваемых особо опасных преступников в ряде регионов страны, передает корреспондент КазТАГ.

По информации А. Садубаева, в результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками департамента криминальной полиции МВД в Шымкенте «задержаны двое жителей столицы, совершившие 10 апреля из корыстных побуждений убийство индивидуального предпринимателя в Астане».

«Также оперативниками МВД в Караганде задержаны двое подозреваемых, находившиеся в межгосударственном розыске за убийства, совершенные в разные годы на территории данной области», — сообщил представитель МВД.

«В городе Аксу сотрудниками криминальной полиции ДВД Павлодарской области за убийство, совершенное 12 апреля, задержан житель указанного города», — проинформировал А. Садубаев.