В Казахстане задержан ряд подозреваемых особо опасных преступников — МВД

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Астана. 14 апреля. КазТАГ — Официальный представитель МВД Казахстана Алмас Садубаев в ходе брифинга сообщил о задержании подозреваемых особо опасных преступников в ряде регионов страны, передает корреспондент КазТАГ.

По информации А. Садубаева, в результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками департамента криминальной полиции МВД в Шымкенте «задержаны двое жителей столицы, совершившие 10 апреля из корыстных побуждений убийство индивидуального предпринимателя в Астане».

«Также оперативниками МВД в Караганде задержаны двое подозреваемых, находившиеся в межгосударственном розыске за убийства, совершенные в разные годы на территории данной области», — сообщил представитель МВД.

«В городе Аксу сотрудниками криминальной полиции ДВД Павлодарской области за убийство, совершенное 12 апреля, задержан житель указанного города», — проинформировал А. Садубаев.

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