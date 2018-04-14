Астана. 14 апреля. КазТАГ – Из Грузии в Казахстан экстрадирован подозреваемый в краже Т65 млн, сообщила пресс-служба генеральной прокуратуры РК.

«Сегодня сотрудниками генеральной прокуратуры и интерпола МВД Казахстана из Грузии для привлечения к уголовной ответственности за хищение денежных средств в особо крупном размере экстрадирован Елнур Мамедов. Запрос генпрокуратуры Казахстана о выдаче разыскиваемого ДВД Костанайской области подозреваемого удовлетворен главной прокуратурой министерства юстиции Грузии», — говорится в сообщении в субботу.

«Задержанный подозревается в совершении в 2016 году кражи денежных средств в магазине «Технострой», принадлежащем ТОО «ФсТс», на сумму более 65 млн тенге. После совершения преступления Мамедову удалось скрыться от органа уголовного преследования, в связи с чем он объявлен в международный розыск», — поясняется в информации.

Уточняется, что в июле прошлого года Е.Мамедов был задержан правоохранительными органами Грузии.

В настоящее время подозреваемый водворен в следственный изолятор Астаны.