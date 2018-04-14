По факту падения из окна казахстанской студентки в Москве возбудили уголовное дело

Астана. 14 апреля. КазТАГ – Российский следственный комитет устанавливает обстоятельства падения казахстанской студентки МГИМО из окна, возбуждено уголовное дело, сообщили в министерстве иностранных дел (МИД) РК.

«О состоянии девушки новых данных сообщить пока не могу. Полиция проводит расследование», — проинформировал КазТАГ руководитель пресс-службы МИДа Ануар Жайнаков в субботу.

По информации российских СМИ, следователи пока устанавливают все обстоятельства случившегося.

Как сообщила старший помощник руководителя главного следственного управления СК по Москве Юлия Иванова, по факту травмирования студентки возбудили уголовное дело.

«Следователи проводят необходимые следственные мероприятия. Допрашиваются родственники, преподаватели института, студенты и все очевидцы. В рамках предварительного следствия будут проверяться все возможные версии случившегося», — сообщила Ю.Иванова.

Как уточнили полицейские, провести с потерпевшей необходимые следственные действия станет возможным только после разрешения врачей.

Напомним, студентка из Казахстана выпала с четвертого этажа учебного корпуса. ЧП произошло в 12.47 пятницы в перерыве между лекциями. Казахстанку забрала скорая помощь, сейчас она находится в одной из клиник.

По версии газеты «Московский комсомолец», 21-летняя Байсафа разговаривала со своим другом — уроженцем Дагестана. По словам очевидцев, разговор шел на повышенных тонах.

«Внезапно парень распахнул маленькую створку окна (большая тут не открывается) и буквально вытолкнул хрупкую девушку из окна. Байсафа вместе с сумкой полетела вниз. Жизнь спасло то, что она упала на грунт. В «скорую помощь» позвонили сразу несколько очевидцев — студенты и преподаватели. Через 15 минут на место приехали две кареты, в их числе реанимационный автомобиль. Раненую госпитализировали в НИИ Склифосовского — предварительно, у девушки переломы и травма головы», — пишет газета.