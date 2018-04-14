Генсек ООН призвал к сдержанности в связи с ударами США, Франции и Великобритании по Сирии

Астана. 14 апреля. КазТАГ — Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш в связи с авиаударом сил США, Франции и Великобритании по целям в Сирии выступил с заявлением, сообщает центр новостей ООН.

«Генеральный секретарь ООН внимательно следил за сообщениями об авиаударах, нанесенных по целям в Сирии силами США, Франции и Великобритании. (…) Как подчеркивает глава ООН, все страны должны действовать в соответствии с уставом ООН и принципами международного права, особенно в вопросах обеспечения мира и безопасности. По его словам, это четко прописано в уставе ООН», — говорится в тексте сообщения.

А. Гутерриш напомнил, что Совет безопасности ООН несет ответственность за обеспечение международного мира и безопасности. Он призвал совбез объединиться и выполнить свои обязательства.

«Он также обратился ко всем странам-членам с просьбой проявлять сдержанность в эти опасные времена и избегать любых действий, которые могут привести к эскалации напряженности и усугубить страдания сирийского народа», — подчеркивается в тексте.

По словам генсека, применение химического оружия, которое причиняет людям немыслимые страдания, недопустимо. Он напомнил, что неоднократно выражал свое глубокое разочарование по поводу того, что Совету безопасности не удавалось прийти к согласию по вопросу создания механизма, который позволил бы наказать виновных в использовании химоружия в Сирии.

А. Гутерриш призвал совбез ООН выполнить свою обязанность и восполнить образовавшийся пробел. Он также отметил, что намерен работать со странами-членами, чтобы достичь этой цели.

Как сообщалось, ракетный удар по объектам военной и гражданской инфраструктуры Сирии был нанесен самолетами и кораблями США совместно с ВВС Великобритании и Франции с 6.42 до 8.10 по времени Астаны в субботу.

США, Великобритания и Франция заявили, что удары являются ответом на якобы имевшее место применение химического оружия в сирийском городе Дума. По некоторым данным, атаке подверглось порядка 10 объектов. Как сообщал Пентагон, в операции было задействовано почти вдвое больше ракет, чем при ударе по военному аэродрому Шайрат год назад.

Армия Сирии заявила об отсутствии жертв в результате ракетного удара, однако стало известно, что 3 мирных жителя получили ранения в результате ракетного удара по объекту близ сирийского города Хомс.