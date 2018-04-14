ОДКБ созывает экстренное заседание постоянного совета из-за ситуации в Сирии

Алматы. 14 апреля. КазТАГ — В связи с ситуацией вокруг Сирии в Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ) созывают экстренное заседание постоянного совета ОДКБ, сообщил пресс-секретарь Организации Владимир Зайнетдинов.

«Сегодня в связи с ситуацией вокруг Сирийской Арабской Республики по инициативе генерального секретаря ОДКБ и Российской Федерации созывается экстренное заседание постоянного совета Организации Договора о коллективной безопасности. В заседании примет участие генеральный секретарь ОДКБ Юрий Хачатуров», — говорится в сообщении, опубликованном в субботу.

Напомним, в ОДКБ входят Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Россия и Таджикистан.

Как сообщалось, ракетный удар по объектам военной и гражданской инфраструктуры Сирии был нанесен самолетами и кораблями США совместно с ВВС Великобритании и Франции утром в субботу.

США, Великобритания и Франция заявили, что удары являются ответом на якобы имевшее место применение химического оружия в сирийском городе Дума. По некоторым данным, атаке подверглось порядка 10 объектов. Как сообщал Пентагон, в операции было задействовано почти вдвое больше ракет, чем при ударе по военному аэродрому Шайрат год назад.

Армия Сирии заявила о перехвате ее системой ПВО 71 крылатой ракеты из примененных 103, а также об отсутствии жертв в результате ракетного удара. Однако стало известно, что трое мирных жителей получили ранения в результате ракетного удара по объекту близ сирийского города Хомс.

Россия созывает экстренное заседание Совета безопасности ООН по Сирии.