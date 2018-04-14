В Алматы после проверок расширили список небезопасных для посещения горожан торговых объектов

Алматы. 14 апреля. КазТАГ — По итогам проверок торговых объектов Алматы, проводимых со 2 апреля, список небезопасных для посещения торговых центров расширился, сообщила пресс-служба городского ДЧС.

«На истекшей неделе проверка 26 объектов завершена, вручены акты о результатах проверки, во всех случаях возбуждено административное производство с наложением штрафов. Выявлено 569 нарушений», — сообщается на сайте ДЧС в субботу.

В этой связи, до устранения нарушений, в ДЧС Алматы считают небезопасным посещение еще 22 объектов: торгово-развлекательного центра (ТРЦ) Moskva (мкр. 8, д. 37/1); торгово-развлекательного комплекса «Максима» (пр. Райымбека, 239г); торгового дома (ТД) «Нур» (мкр. «Аксай-4», д.70б); ТД «Мамыр» (мкр. «Мамыр-4», д. 197а); ТД «Азия Парк» (Прайм плаза) на пр. Райымбека, д. 514а; ТД «Алматы кілем» (ул. Толе би, 187); ТД «Туркестан» (ул. Макатаева, 49).

Кроме того, в этот список вошли: торговые дома «Grand Park-2» и «Золотой Базар» (ул. Кабдолова, д. 1/4); супермаркеты «Ак-жол» (ул. Акан серы, 17) и «Хусейнов» (ул. Красногвардейский тракт, 419); ярмарка «Турксиб» (пр. Суюнбая, 261) и автовокзал «Саяхат» (пр. Суюнбая, 15а).

Также список нарушителей пополнен 9 рынками: «Барлык сауда» (трасса Алматы-Бишкек, 16 км); «Алатау-2» (ул. Северное кольцо, 8); «Тулпар» (ул. Толе би, 274); «Батыр» (ул. Северное кольцо, 4д); «Береке» (ул. Гоголя, 173); «Алмалы» (восточнее ул. Северное кольцо, 27); «Зеленый базар» (пр. Жибек жолы, 51); «Кунгей и К» (ул. Молдагалиева, 2) и «Алматы-1» (ул. Шолохова, 1).

Ранее сообщалось о небезопасном посещении для алматинцев ТРЦ «Достык плаза» (мкр. «Самал-2», ул. Жолдасбекова — пр. Достык); ТРЦ «Глобус» (пр. Абая, 109в); ТРЦ «Спутник» (мкр. Мамыр-1, 8а); ТРЦ «Март» (ул. Р.Зорге, 18/4); ТД «ТехноДом» (ул. Наурызбай батыра, 49/61); рынков «Тастак» (ул. Толе би, 266); «Ожет» (ул. Бекболата, 2/91); «Казына» (Северное кольцо, 64) и автовокзала «Сайран» (ул. Толе би, 294).

Как отметили в ДЧС, в подавляющем большинстве случаев нарушения одни и те же: «загромождение путей эвакуации, а также их освещенность, отсутствие световых указателей «выход», противопожарная защита здания (дымоудаление, речевое оповещение, системы пожаротушения и автоматической пожарной сигнализации) в нерабочем состоянии, поскольку никем не обслуживается».

Предпринимателям даны сроки на устранение выявленных нарушений.