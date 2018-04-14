Осужденному активисту Талгату Аяну реальный срок заменяют ограничением свободы

Алматы. 14 апреля. КазТАГ — Осужденному по делу о земельных митингах атыраускому активисту Талгату Аяну реальный срок заменяют ограничением свободы, сообщает «Азаттык».

«Суд в Актобе 13 апреля вынес решение о замене гражданскому активисту Т. Аяну неотбытого срока заключения в колонии общего режима на ограничение свободы. Решение суда, если на него не будет внесен протест, вступит в силу 29 апреля», — сообщил — отец и адвокат осужденного Толепкали Аянов.

«Судья Тенизбай Алданов вынес решение о замене неотбытого срока заключения на ограничение свободы. Прокурор поддержал. Все по закону. Я верил, что так и произойдет», — сказал Т. Аянов.

Активист Т. Аян, согласно решению суда, может быть освобожден из тюрьмы в Актобе, где он находится в настоящее время, в конце этого месяца.

Как напоминает «Азаттык», Т. Аян вместе с другим гражданским активистом Максом Бокаевым в ноябре 2016 года были приговорены к 5 годам лишения свободы каждый по обвинению в «возбуждении розни», «распространении заведомо ложной информации» и «нарушении порядка проведения митинга». Они отвергли обвинения как политически мотивированные.

«Активисты были взяты под стражу через несколько дней после масштабного несанкционированного митинга против инициированной властями земельной реформы. Митинг в Атырау 24 апреля 2016 года собрал, по разным оценкам, от нескольких сотен до нескольких тысяч человек. После этого митинга акции «по земельному вопросу» прошли и в других городах Казахстана, на фоне которых власти страны объявили мораторий на вступление в силу поправок к земельному кодексу (предусматривавших возможность передачи угодий в долгосрочную аренду иностранцам и продажу сельхозземель), вызвавших резонанс», — поясняется в сообщении.

Как сообщалось, в 2016 году по этому делу, помимо М. Бокаева и Т. Аяна, проходили еще 6 подозреваемых.