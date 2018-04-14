Осужденному активисту Талгату Аяну реальный срок заменяют ограничением свободы

Новости 116 0

Алматы. 14 апреля. КазТАГ — Осужденному по делу о земельных митингах атыраускому активисту Талгату Аяну реальный срок заменяют ограничением свободы, сообщает «Азаттык».

«Суд в Актобе 13 апреля вынес решение о замене гражданскому активисту Т. Аяну неотбытого срока заключения в колонии общего режима на ограничение свободы. Решение суда, если на него не будет внесен протест, вступит в силу 29 апреля», — сообщил — отец и адвокат осужденного Толепкали Аянов.

«Судья Тенизбай Алданов вынес решение о замене неотбытого срока заключения на ограничение свободы. Прокурор поддержал. Все по закону. Я верил, что так и произойдет», — сказал Т. Аянов.

Активист Т. Аян, согласно решению суда, может быть освобожден из тюрьмы в Актобе, где он находится в настоящее время, в конце этого месяца.

Как напоминает «Азаттык», Т. Аян вместе с другим гражданским активистом Максом Бокаевым в ноябре 2016 года были приговорены к 5 годам лишения свободы каждый по обвинению в «возбуждении розни», «распространении заведомо ложной информации» и «нарушении порядка проведения митинга». Они отвергли обвинения как политически мотивированные.

Какими суррогатами кормят казахстанцев Какими суррогатами кормят казахстанцев
7673

«Активисты были взяты под стражу через несколько дней после масштабного несанкционированного митинга против инициированной властями земельной реформы. Митинг в Атырау 24 апреля 2016 года собрал, по разным оценкам, от нескольких сотен до нескольких тысяч человек. После этого митинга акции «по земельному вопросу» прошли и в других городах Казахстана, на фоне которых власти страны объявили мораторий на вступление в силу поправок к земельному кодексу (предусматривавших возможность передачи угодий в долгосрочную аренду иностранцам и продажу сельхозземель), вызвавших резонанс», — поясняется в сообщении.

Как сообщалось, в 2016 году по этому делу, помимо М. Бокаева и Т. Аяна, проходили еще 6 подозреваемых.

Похожие материалы:

  1. Реальный рост ВВП в Казахстане ожидается на уровне 3,8% вместо 3,1% ранее прогнозируемого
  2. К 24 годам лишения свободы приговорили за коррупцию экс-главу Южной Кореи Пак Кын Хе
  3. 12 лет лишения свободы запросил прокурор для экс-руководителя ЕНПФ Ерденаева
  4. Отсутствие «битья по рукам» журналистов считает показателем свободы прессы Абаев
  5. Находящихся в местах лишения свободы Алматы около 30 человек подвержены деструктивной идеологии

Новости партнеров

Загрузка...