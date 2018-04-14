Алматы. 14 апреля. КазТАГ — В Шымкенте высадили 80 тыс. фруктовых деревьев, сообщила пресс-служба акимата Южно-Казахстанской области.

«Сегодня в Шымкенте в рамках фестиваля «Вместе – ярче!» в ущелье Самал высадили 80 тыс. фруктовых деревьев. Главная цель мероприятия – преобразить территорию Шымкента путем пропаганды экологической культуры и одновременно обеспечить юг Казахстана органически чистой фруктовой продукцией», — говорится в сообщении, распространенном в субботу.

«Шымкент – один из самых зеленых городов Казахстана. В нашем любимом городе насчитывается множество парков и аллей. Наряду с этим в регионе реализуется уникальная программа «Шатқал». Данная программа позволит сформировать зеленый пояс вокруг мегаполиса. (…) Убежден, что в ближайшее время наш город пополнится красивыми парками и не раз подтвердит статус «зеленого города», — сказал аким Южно-Казахстанской области Жансеит Туймебаев.

Напомним, фестиваль стартовал в Астане 30 марта 2018 года, его организатором выступил Фонд развития общественно значимых инициатив при поддержке Программы развития ООН. В ходе мероприятия эстафета фестиваля была передана Шымкенту, а затем перейдет к Актобе.

Фонд развития общественно значимых инициатив внедряет экологическую образовательную программу для колледжей, школ и детских садов Казахстана.