Представитель поддерживающих Асада сил заявил, что Сирия «выдержала удар»

Алматы. 14 апреля. КазТАГ — Сирийское правительство и его союзники «выдержали удар», нанесенный утром в субботу США, Францией и Великобританией, сообщает ТАСС.

«Мы выдержали удар», — приводит агентство Reuters слова представителя поддерживающих сирийские власти сил.

«Мы были заранее предупреждены русскими об ударе… Эвакуация была проведена на всех военных базах несколько дней назад», — отметил он, добавив, что всего по Сирии было выпущено около 30 ракет, треть из них удалось сбить. В данный момент идет оценка материально ущерба.

«Ракеты, выпущенные США, Францией и Великобританией по Сирии, не достигли всех своих целей, так как были сбиты или перехвачены ПВО арабской республики», — передало сирийское государственное агентство SANA.

Как сообщили в субботу в минобороны РФ, ни одна из выпущенных по Дамаску ракет не входила в зону ответственности российских ПВО в Тартусе и Хмеймиме.

По данным минобороны, ракетный удар по объектам военной и гражданской инфраструктуры Сирии был нанесен самолетами и кораблями США совместно с ВВС Великобритании и Франции с 03.42 мск до 05.10 мск (с 6.42 до 8.10 по времени Астаны).

США, Великобритания и Франция заявили, что удары являются ответом на якобы имевшее место применение химического оружия в сирийском городе Дума. По некоторым данным, атаке подверглось порядка 10 объектов, однако SANA эту информацию не подтвердило. Как сообщал Пентагон, в операции было задействовано почти вдвое больше ракет, чем при ударе по военному аэродрому Шайрат год назад.

По последним данным, как передало агентство SANA, 3 мирных жителя получили ранения в результате ракетного удара по объекту близ сирийского города Хомс.