ОПЕК прогнозирует увеличение добычи нефти в Казахстане в 2018 г. на 0,08 млн баррелей в сутки

Алматы. 14 апреля. КазТАГ — Казахстан в этом году увеличит уровень добычи нефти на 0,08 млн баррелей в сутки и войдет в число лидеров по росту нефтедобычи среди стран, не входящих в ОПЕК, говорится сообщении Ассоциации финансистов Казахстана (АФК).

«Средний уровень добычи в нашей стране в этом году составит 1,81 млн баррелей в сутки, увеличившись на 0,08 млн баррелей в сутки по сравнению с 2017 годом. Это пятая позиция по уровню прироста среди стран, не входящих в ОПЕК», — подчеркивается в информации АФК со ссылкой на ежемесячный отчет нефтяного картеля по рынку нефти за апрель.

При этом ожидается, что на Кашагане в этом году будет добываться 0,27 млн баррелей в сутки.

Также в сообщении ассоциации отмечается, что нефтяной картель прогнозирует рост добычи в США (+1,5 млн баррелей в сутки), Канаде (+0,29 млн баррелей в сутки) и Бразилии (+0,21 млн баррелей в сутки).

«Несмотря на усилия ОПЕК по сокращению уровня добычи нефти, достижение баланса на нефтяном рынке затрудняется растущей буровой активностью в США. (…) Из последнего отчета EIA (Управление энергетической информации США – КазТАГ) следует, что добыча нефти в США по итогам недели, закончившейся 6 апреля, выросла на 65 тыс. баррелей — до 10,525 млн баррелей в сутки, тогда как рост за последние 4 недели составил 144 тыс. баррелей в сутки», — подчеркивается в сообщении.