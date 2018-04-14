Си Цзиньпин объявил о создании зоны свободной торговли на острове Хайнань

Алматы. 14 апреля. КазТАГ — Председатель КНР Си Цзиньпин объявил о создании зоны свободной торговли в островной провинции Хайнань, сообщает ТАСС.

«Центральный комитет Коммунистической партии Китая принял решение об оказании поддержки (проекту) по созданию экспериментальной зоны свободной торговли на территории всего острова (…) для того, чтобы Хайнань осуществлял поступательную и поэтапную политику по формированию системы портов свободной торговли», — цитирует агентство «Синьхуа» китайского лидера, выступившего с речью по случаю 30-летней годовщины учреждения провинции как самостоятельной административно- территориальной единицы.

По его словам, меры по стимулированию экономического развития данного региона — одно из важных направлений национальной политики по увеличению степени открытости всей страны, усилению процессов глобализации.

Хайнань — одна из провинций КНР, центральные власти уделяют ее развитию особо пристальное внимание. В 2017 году валовой региональный продукт (ВРП) острова увеличился на 7% — до 446,2 млрд юаней ($71 млрд). По показателю ВРП он находится на 28-м месте в списке из 31 региона провинциального уровня.

Около 57% в структуре добавленной стоимости Хайнаня приходится на сферу услуг, примерно 22% — на промышленность, до 21% — на сельское хозяйство. Китайское правительство обозначило 12 приоритетных отраслей развития этой провинции, куда относятся туризм, высокоэффективное аграрное производство, интернет-технологии, медицина, фармацевтика, современные финансы, выставочный бизнес, логистика, нефтегазовая сфера, низкоуглеродные производственные технологии, новейшие разработки, а также культурно-образовательный сектор, куда относится и спорт.