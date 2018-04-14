ЮНКТАД поможет усовершенствовать конкурентное право ЕАЭС

Алматы. 14 апреля. КазТАГ — Эксперты Конференции ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД) проведут обзор конкурентного права Евразийского экономического союза (ЕАЭС), сообщила пресс-служба Евразийской экономической комиссии (ЕЭК).

Как отмечается, договоренность достигнута на встрече члена коллегии (министра) по конкуренции и антимонопольному регулированию ЕЭК Марата Кусаинова и директора департамента по конкурентной политике и политике в области защиты прав потребителей ЮНКТАД ООН Терезы Морейры.

«Диалог состоялся на полях 66-й ежегодной весенней международной конференции по конкуренции в Вашингтоне. По словам М.Кусаинова, «экспертная оценка специалистов ЮНКТАД поможет усовершенствовать нормы права союза по вопросам конкуренции с учетом ведущих международных практик», — говорится в сообщении.

В ходе конференции рассмотрен широкий спектр вопросов, в том числе аспекты обеспечения добросовестной конкуренции, связанные с новейшими цифровыми технологиями, интеллектуальной собственностью, проведение расследований, затрагивающих несколько юрисдикций, а также вопросы антимонопольного комплаенса.

В рамках рабочей поездки в США делегация ЕЭК также приняла участие в 3-й ежегодной конференции по картелям.

По словам директора департамента по конкурентной политике и политике в области государственных закупок комиссии Алии Джумабаевой, «международное и межведомственное взаимодействие является одним из ключевых аспектов в борьбе с картелями».

«В рамках мероприятия эксперты обсудили роль национальных ведомств в борьбе с картелями, провели анализ государственного антимонопольного правоприменения в крупнейших юрисдикциях Азии, рассмотрели взаимосвязь между государственным и частным правоприменением в борьбе с картелями», — уточняется в сообщении.

Ежегодная весенняя международная конференция по конкуренции – один из крупнейших в мире форумов для экспертов в области конкуренции и защиты прав потребителей. Мероприятие привлекло в этом году около 3 тыс. участников из 60 стран. Конференция организована секцией антимонопольного права Американской ассоциации юристов.

Ежегодная конференция по картелям проводится крупнейшим независимым изданием «Всемирный обзор конкуренции» (Global Competition Review), ежегодно определяющим рейтинг эффективности правоприменения среди ведущих конкурентных ведомств мира. С учетом постепенной наработки правоприменительной практики задачей на долгосрочную перспективу для ЕЭК является включение в рейтинг ведущих мировых правоприменительных ведомств в области конкуренции.​