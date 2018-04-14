Совет ОДКБ в своем заявлении осудил удары США, Великобритании и Франции по Сирии

Алматы. 14 апреля. КазТАГ — Постоянный совет Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) на экстренном заседании в субботу принял заявление, в котором осудил ракетные удары США при поддержке Великобритании и Франции по территории Сирии, говорится в сообщении ОДКБ.

«Постоянный совет Организации Договора о коллективной безопасности, подтверждая поддержку суверенитету, единству и территориальной целостности Сирийской Арабской Республики (САР), осуждает ракетные удары США при поддержке Великобритании и Франции по территории Сирии, осуществленные 14 апреля 2018 года в нарушение фундаментальных принципов и норм международного права, вопреки уставу Организации объединенных наций без санкции Совета безопасности ООН», — говорится в тексте опубликованного документа.

«Считает, что этими действиями создается ситуация, которая идет вразрез с усилиями по скорейшей ликвидации террористической угрозы в Сирии и разрешению внутрисирийского конфликта политико-дипломатическими средствами, ведет к деградации гуманитарной ситуации в этой стране. Это также чревато дальнейшей эскалацией напряженности в регионе и в мире в целом», — подчеркивается в заявлении.

Постоянный совет ОДКБ призывает совбез ООН приложить максимальные усилия для выполнения возложенной на него международным сообществом задачи по восстановлению и поддержанию международного мира и безопасности.

«Убеждены, что строгое следование принципам и инструментам международного права сохраняет возможности для предотвращения эскалации кризиса в САР в интересах предотвращения дальнейших страданий сирийского народа и нанесения ущерба самой системе современных международных отношений», — заключается в документе.

Напомним, в ОДКБ входят Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Россия и Таджикистан.

Как сообщалось, ракетный удар по объектам военной и гражданской инфраструктуры Сирии был нанесен самолетами и кораблями США совместно с ВВС Великобритании и Франции утром в субботу.

США, Великобритания и Франция заявили, что удары являются ответом на якобы имевшее место применение химического оружия в сирийском городе Дума. По некоторым данным, атаке подверглось порядка 10 объектов. Как сообщал Пентагон, в операции было задействовано почти вдвое больше ракет, чем при ударе по военному аэродрому Шайрат год назад.

Армия Сирии заявила о перехвате ее системой ПВО 71 крылатой ракеты из примененных 103, а также об отсутствии жертв в результате ракетного удара. Однако стало известно, что трое мирных жителей получили ранения в результате ракетного удара по объекту близ сирийского города Хомс.

Россия созвала экстренное заседание Совета безопасности ООН по Сирии.