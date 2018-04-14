Россия огласила результаты независимой экспертизы по делу об отравлении Скрипалей

Алматы. 14 апреля. КазТАГ — Независимая экспертиза вещества в инциденте Солсбери обнаружила следы химоружия, стоявшего на вооружении США, Великобритании и стран НАТО, заявил в субботу глава МИД РФ Сергей Лавров.

«Нам стало известно, по информации из швейцарского центра радиологического и химико-бактериологического анализа в городе Шпиц, полученной на условиях конфиденциальности, что эксперты этого центра 27 марта завершили исследование образцов, которые были направлены им из Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО), которые были отобраны по линии ОЗХО на месте происшествия в Солсбери», — цитирует ТАСС выступление С. Лаврова на ассамблее совета по внешней и оборонной политике.

«Эта лаборатория, в которой, я убежден, работают профессиональные и дорожащие своей репутацией ученые, пришла к следующим результатам — я сейчас буду дословно цитировать: по итогам проведенной экспертизы в пробах обнаружены следы токсичного химиката BZ и его прекурсоров, относящихся к химическому оружию второй категории в соответствии с конвенцией по запрещению химического оружия. BZ является нервно-паралитическим отравляющим веществом, временно выводящим человека из строя, психо-токсичный эффект достигается через 30-60 минут после применения и длится до четырех суток», — указал глава МИД РФ.

По его утверждению, данная рецептура «находилась на вооружении США, Великобритании и других стран НАТО».

«В Советском союзе и России разработок и накоплений подобных химических вооружений не осуществлялось. Кроме того, в образцах также выявлено наличие отравляющего вещества нервно-паралитического действия типа А-234 (вещество, которое британские власти обозначают термином «Новичок») в исходном состоянии и в значительной концентрации, а также продуктов его распада», — продолжил цитировать доклад министр.

«По оценкам специалистов, установленная высокая концентрация вещества А-234 неминуемо привела бы к летальному исходу, а с учетом его высокой летучести вопрос об обнаружении специалистами центра в городе Шпиц этого отравляющего вещества в исходном состоянии и высокой концентрации представляется крайне подозрительным, потому что период между отравлением и взятием проб был достаточно продолжительным, по-моему, две с лишним недели», — добавил министр уже от своего имени.

Он сообщил, что российская сторона обращается в ОЗХО с вопросом, почему информация по делу Скрипалей швейцарских экспертов из лаборатории в Шпице не была использована в итоговом докладе.

«Принимая во внимание, что пострадавшие Юлия Скрипаль и полицейский уже выписаны из больницы, а Сергей Скрипаль, как сообщали нам британцы — а они не давали нам доступа ни к Юлии, ни Сергею, — пошел на поправку, клиническая картина больше соответствует применению именно отравляющего вещества BZ. Ни один из этих фактов, и вообще о BZ, ничего не упомянуто в итоговом докладе, который эксперты ОЗХО представили ее исполнительному совету. В этой связи мы обращаемся в ОЗХО с вопросом о том, почему такая информация, которая отразила выводы специалистов лаборатории города Шпиц, была опущена в итоговом документе», — подчеркнул С.Лавров.

ОЗХО опубликовала в четверг отчет по результатам расследования инцидента в Солсбери. Документ подтверждает использование токсичного химического вещества для отравления экс-полковника ГРУ С. Скрипаля и его дочери, однако при этом не указывает его название и происхождение.

Напомним, 4 марта экс-полковник ГРУ С. Скрипаль, осужденный в России за шпионаж в пользу Великобритании, и его 33-летняя дочь подверглись в английском Солсбери, по версии британской стороны, воздействию нервно-паралитического вещества. Позднее Лондон выступил с утверждением о том, что это вещество якобы разрабатывалось в России, и на этом основании обвинил Москву в причастности к инциденту. Российская сторона категорически отвергла все обвинения на этот счет, указав, что программ разработки такого вещества ни в СССР, ни в России не существовало.