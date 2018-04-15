Совбез ООН не смог прийти к согласию по поводу механизма расследования применения химоружия в Сирии

Алматы. 15 апреля. КазТАГ — Совет безопасности (СБ) ООН так и не смог прийти к согласию по поводу создания механизма по выявлению виновных в применении химического оружия в Сирии, сообщил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш.

В минувшую субботу по просьбе России СБ ООН собирался на чрезвычайное заседание в связи с ракетными ударами, нанесенными по Сирии силами США, Великобритании и Франции.

«Он (А.Гутерриш – КазТАГ) еще раз повторил, что использование химического оружия недопустимо, и выразил сожаление по поводу того, что совбез так и не смог прийти к согласию по поводу создания механизма по выявлению виновных в применении такого оружия в Сирии. Он сообщил, что миссия ОЗХО (Организация по запрещению химического оружия) по установлению фактов уже находится в Сирии и приступит к работе по расследованию сообщений о химических атаках в Думе 7 апреля», — говорится в сообщении центра новостей ООН.

По информации генсека ООН, авиаударам со стороны США, Великобритании и Франции «подверглись 3 объекта, связанные с химическим оружием: исследовательский центр в аэропорту аль-Маззах в Дамаске, склад химического оружия на западе Хомса и еще одно здание в Хомсе, где, по сообщениям, расположен командный пункт и хранилось специальное оборудование». Эти данные А.Гутерриш привел, ссылаясь на страны-участницы этой военной операции.

По его словам, сирийское правительство сообщило об ответном запуске ракет «земля-воздух». Как заявил генеральный секретарь, по данным американских и российских источников, жертв среди мирного населения нет. Между тем эксперты ООН не могут пока провести независимую проверку этой информации, отметил А.Гутерриш.

«Он также вновь предупредил, что ситуация в Сирии, где столкнулись интересы многих стран мира, представляет угрозу международному миру и безопасности. Генеральный секретарь напомнил, что с самого начала конфликта его стороны демонстрировали полное пренебрежение принципами международного права и устава ООН», — указано в сообщении.

А. Гутерриш напомнил, что любые действия членов совбеза в сфере мира и безопасности должны опираться на устав ООН и принципы международного права. Он призвал совбез к единству.

«Я призываю все страны-члены (совбеза) в этих опасных условиях воздержаться от действий, которые привели бы к дальнейшей эскалации напряженности и усугубили страдания сирийского народа», — заявил генеральный секретарь. Он также подчеркнул необходимость принять меры, которые не позволят ситуации выйти из-под контроля.

Участники заседания совбеза ООН выступили со своими заявлениями.

Напомним, постоянный представитель Казахстана при ООН Кайрат Умаров выразил серьезную обеспокоенность по поводу острой эскалации ситуации в Сирии.

«Какие бы меры ни были приняты под благим предлогом, они не могут оправдать военное использование сил. Насилие в ответ на насилие никогда не приведет к миру и стабильности. Позиция Казахстана всегда оставалась и будет оставаться следующей: военные действия — это крайние меры, которые могут использоваться лишь в случаях, утвержденных совбезом», — отметил постпред Казахстана.

Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя назвал операцию США и союзников в Сирии «агрессией против суверенного государства» и нарушением принципов международного права и устава ООН.

Он сказал, что, по данным российских экспертов, в сирийской Думе не применялось химическое оружие, и обвинил «иностранные спецслужбы» в организации «этой инсценировки». Он напомнил, что удар нанесли, не дожидаясь выводов экспертов ОЗХО.

«Это хулиганство в международных отношениях, и отнюдь не мелкое», — цитирует В. Небензю центр новостей ООН. Он заявил также, что удары наносились по сирийским аэродромам, которые использовались в контртеррористических операциях. «Это весьма оригинальный вклад в борьбу с международным терроризмом», — с сарказмом отметил постпред РФ.

Между тем совбез ООН отклонил российскую резолюцию, в которой осуждались удары США, Великобритании и Франции по Сирии. Кроме того, в документе предлагалось «немедленно прекратить агрессию в отношении Сирии, а также воздержаться от дальнейшего использования силы в нарушение устава ООН и международного права».

В поддержку проекта документа проголосовали только Россия, Китай и Боливия. Голоса против подали 8 стран, а 4 государства, в том числе Казахстан, воздержались.

В свою очередь постпред США при ООН Никки Хейли заявила, что «операция трех постоянных членов совбеза – это не месть и не демонстрация силы». «Мы действуем, чтобы предотвратить применение химического оружия в будущем», — подчеркнула Н.Хейли. Она обвинила Россию в попытках распространения дезинформации и подтвердила, что все факты указывают на то, что «сирийский режим» применил химическое оружие против своих граждан в Думе.

«Она подчеркнула, что в ходе операции военные США, Франции и Великобритании поразили «ключевые объекты, связанные с нелегальной сирийской программой по химическому оружию». По словам Н. Хейли, удары были тщательно продуманы, чтобы избежать жертв среди мирного населения. Она заявила, что, если сирийский режим снова использует токсичные газы в качестве оружия, США готовы к ответным действиям», — цитирует постпреда США центр новостей ООН.

Франция, США и Великобритания передали странам-членам СБ ООН свой проект резолюции по Сирии, осуждающий применение в ней химического оружия и требующий создания независимого механизма расследования таких инцидентов, пишет ТАСС со ссылкой на Agence France-Presse.

В проекте резолюции осуждаются «в категорической форме все случаи применения химического оружия в Сирии, особенно атаки в Думе 7 апреля». Документ предполагает создание «независимого механизма для расследования» таких инцидентов, «основанного на принципах объективности и профессионализма».

Кроме того, авторы документа требуют установления «прочного перемирия», а также «беспрепятственного доступа для гуманитарной помощи» и проведения «медицинских эвакуаций (населения) в случае необходимости». В части проекта, касающейся политического урегулирования, говорится о необходимости участия правительства Сирии в «межсирийских переговорах добросовестно, в конструктивной манере и без предварительных условий». Этот документ будет обсуждаться в понедельник.

Вместе с тем свое неодобрение по поводу бомбардировки Сирии высказала Швейцария. Министр обороны этой страны Ги Пармелен сообщил, что США, Великобритании и Франции следовало дождаться результатов проверки информации о применении химоружия режимом Башара Асада в Сирии до нанесения ударов.

«ООН направила экспертов по химическому оружию для проведения расследования возможного применения ядовитых газов. Эта миссия в состоянии определить, использовалось ли какое химическое оружие. Их результаты нужно было подождать», — цитирует швейцарского министра РБК.

Ги Пармелен добавил, что важно быть «предельно осторожными», прежде чем принимать окончательные решения, и призвал все стороны в Сирии следовать международному праву.