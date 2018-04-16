Центр поддержки людей с инвалидностью открылся в Астане

Астана. 16 апреля. КазТАГ — Центр инклюзивного дизайна по поддержке людей с инвалидностью открылся в Астане, сообщается на сайте министерства труда и соцзащиты населения РК.

«Мы собрали команду, арендовали офис, отремонтировали его с учетом потребностей колясочников. Это долгосрочный проект, и у нас много планов. В частности, мы запустим курс подготовки экспертов, волонтеров по доступной среде, стажировку для желающих заняться социальным предпринимательством, будем предоставлять бесплатные юридические консультации для лиц с инвалидностью», – сказал инициатор создания Центра инклюзивного дизайна, председатель ОФ «Фонд социальных инновационных проектов Elaman» и общественный активист Алмаз Ержан.

В рамках торжественной презентации 13 апреля центр посетила вице-министр труда и социальной защиты населения РК Светлана Жакупова, которая отметила, что учреждение принесет большую пользу людям с ограниченными возможностями.

«Должна быть доступность реализации всех прав без каких-либо элементов дискриминации. Это и реализация своих конституционных прав, избирательных прав, прав, которые ведут к социальным благам и прав на образование. Я думаю, что центр станет еще одним очагом, который будет генерировать новые идеи и подходы», – отметила С.Жакупова.

Отмечается, что работа центра будет направлена на взаимодействие с госорганами и компаниями по доступности объектов, оказание консультационных услуг для комплексной поддержки лиц с разными видами инвалидности с целью их психологической подготовки и информирования, а также дальнейшего трудоустройства и социальной адаптации.