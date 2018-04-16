Национальный банк Казахстана снизил базовую ставку до 9,25%

Алматы. 16 апреля. КазТАГ – Национальный банк Казахстана снизил базовую ставку до уровня 9,25%, сообщила пресс-служба регулятора.

«16 апреля Национальный банк принял решение снизить базовую ставку до уровня 9,25% с сохранением симметричного коридора процентных ставок +/-1%. Соответственно, ставки по операциям предоставления ликвидности составляют 10,25%, а по операциям изъятия ликвидности — 8,25%», — приводится комментарий председателя Нацбанка Данияра Акишева.

Как отметил глава регулятора, официальная ставка рефинансирования также снижена до 9,25%.

«Это уже третье снижение базовой ставки в текущем году. Данное решение основывалось на среднесрочных оценках, предполагающих замедление инфляции до конца текущего года и в следующем году, снижающихся инфляционных ожиданиях, а также сохранении благоприятной в целом ситуации на внешних рынках», — сказал Д.Акишев на брифинге в понедельник.

Он добавил, что, несмотря на наблюдавшуюся волатильность на российском фондовом и валютном рынках на предыдущей неделе, влияние фундаментальных факторов внешнего сектора в среднесрочном периоде оценивается как позитивное.

Напомним, 5 марта 2018 года базовая ставка была снижена с 9,75% до 9,5%.

Очередное решение по базовой ставке будет объявлено 4 июня 2018 года.