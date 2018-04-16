Алматы. 16 апреля. КазТАГ — Часть дорог в Алматы перекроют в связи с проведением марафона, сообщает оргкомитет.

«Оргкомитет Almaty Marathon информирует о частичном перекрытии дорог в день соревнований. 22 апреля на время проведения Almaty Marathon с 05.00 до 14.30 будет частично перекрыто движение на дорогах для автотранспорта в местах прохождения дистанции марафона. Движение по ул. Сатпаева от ул. Желтоксан до пр. Назарбаева будет закрыто с 21 апреля с 12.00 дня до 22 апреля до конца мероприятия (17.00 – КазТАГ). Все полосы движения будут полностью перекрыты», — говорится в сообщении, распространенном в понедельник.

Также сообщается, что движение по пр. Назарбаева от ул. Сатпаева до пр. аль-Фараби будет перекрыто от 05.00 до 12.00. Все полосы движения будут полностью перекрыты.

«Движение по пр. аль-Фараби от пр. Назарбаева до ул. Саина будет закрыто с 05.00 до 13.00. Южная сторона аль-Фараби свободна для движения автотранспорта», — отмечается в сообщении.

Вместе с тем движение по ул. Саина от пр. аль-Фараби до пр. Абая будет закрыто с 05.00 до 13.30. Сообщается, что западная сторона будет свободна для движения автотранспорта.

«Пр. Абая от ул. Саина до ул. Байтурсынова (северная сторона будет свободна для автотранспорта – КазТАГ), ул. Сатпаева от ул. Байтурсынова до ул. Желтоксан, ул. Байтурсынова от пр. Абая до ул. Сатпаева движение будет перекрыто с 05.00 до 14.00», — пояснили организаторы.

Кроме того, ул. Шашкина от пр. аль-Фараби до ул. Тимирязева, ул. Тимирязева от ул. Шашкина до ул. Ауэзова, ул. Сатпаева от ул. Ауэзова до ул. Байтурсынова, ул. Манаса от ул. Тимирязева до ул. Абая будут перекрыты с 05.00 до 10.30. Все полосы будут перекрыты для движения.

«Ул. Западный Желтоксан от пр. аль-Фараби до ул. Тимирязева, ул. Желтоксан от ул. Тимирязева до ул. Сатпаева, ул. Тимирязева от ул. Западный Желтоксан до ул. Желтоксан будут перекрыты с 06.00 до 8.30. Все полосы будут перекрыты для движения», — сообщили организаторы.

Как отмечается, данные внесены с учетом рационального распределения времени движения участников забега.

«Almaty Marathon – самое крупное беговое событие страны. Ежегодно на мероприятие приезжают участники не только со всех регионов Казахстана, но и с других стран. Перекрытие дорог для таких масштабных событий – это мировая практика. Мы стараемся делать движение транспорта максимально возможным, открывая участки дорог сразу по мере прохождения бегунами дистанции. Надеемся на понимание горожан и рекомендуем заранее скорректировать маршруты с учетом перекрытия дорог», — прокомментировала директор Almaty Marathon Салтанат Кзыбаева.

«Рекомендованный маршрут для проезда к Площади Республики на автотранспорте: по ул. Желтоксан на юг до ул. Сатпаева; по пр. Назарбаева на юг до ул. Сатпаева; по ул. Сатпаева на запад до пр. Назарбаева», — резюмируется в сообщении.