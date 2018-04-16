Поэтапное внедрение цифрового эфирного теле- и радиовещания начнется в 2018 г. в Казахстане

Астана. 16 апреля. КазТАГ – Поэтапное внедрение цифрового эфирного теле- и радиовещания начнется в Казахстане в текущем году, сообщила пресс-служба министерства информации и коммуникаций РК.

«В конце 2018 года в ряде областей РК будет поэтапно внедрено цифровое эфирное теле- и радиовещание (ЦЭТВ). В рамках первого этапа внедрения ЦЭТВ к концу текущего года планируется провести мероприятия по полному переходу на цифровое вещание в Мангистауской (октябрь), Жамбылской и Южно-Казахастанской областях (декабрь)», — говорится в распространенном сообщении.

«В остальных регионах страны внедрение ЦЭТВ планируется завершить поэтапно до конца 2020 года. Данный процесс будет сопровождаться параллельным отключением аналогового телевещания, который согласно планам завершится к середине 2021 года», — уточняется в информации.

Поясняется, что проект по внедрению и развитию цифрового эфирного вещания включен в план мероприятий по реализации госпрограммы «Цифровой Казахстан».

Согласно проекту запланировано строительство и модернизация 827 радиотелевизионных станций (РТС). Строительство ведется с 2012 года, на сегодняшний день построено 356 РТС. До конца года планируется завершение строительства еще 292 РТС, что позволит достичь 94% охвата населения цифровым вещанием. Остальные 179 РТС планируется ввести в эксплуатацию в 2019-2020 годах.

Цифровое эфирное телевещание дает возможность просмотра 30 отечественных телеканалов в областных центрах и городах Астане и Алматы в цифровом качестве и без абонентской платы, а также до 15 телеканалов в сельских населенных пунктах.