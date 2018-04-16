Бизнесмены выступили против одинаковых цен для частных и государственных детсадов в Астане

Астана.16 апреля. КазТАГ – Ботагоз Омар. Бизнесмены выступают против одинаковых цен для частных и государственных детсадов в Астане, заявила учредитель Ассоциации дошкольных учреждений Майра Байдубекова.

«Уравнять оплату в частных детских садах с государственными предложили члены общественного совета Астаны. Т16,8 тыс. предложило столичное управление образования для частных детских садов с государственной дотацией, и решение сейчас регистрируется в юстиции. Статья вызвала общественный резонанс среди учредителей частных детских садов. Сейчас на имя ассоциации поступило более 100 заявлений от учредителей частных детских садов, где они просят оставить родительскую оплату прежней, то есть Т20,8 тыс.», — заявила М. Байдубекова в ходе ежегодной конференции столичных предпринимателей в понедельник.

По ее мнению, «понижение родительской оплаты может существенно сказаться на образовании дошкольников».

«Предприниматели будут вынуждены применить режим экономии, что может привести к тому, что учредители частных детских садов могут отказаться от госзаказа, если будет понижение родительской оплаты до Т16,8 тыс.», — добавила спикер.

Ситуацию прокомментировал аким Астаны Асет Исекешев.

«Решение по родительской оплате – в прошлом году мы выделяли государственным садам больше, чем частным детским садам, государственных субсидий. В этом году мы уравняли, потому что частные садики жаловались, что государственным садам даем больше. В этом году мы уравняли и увеличим заказ еще на 10 тыс. мест. Раз мы увеличили государственную субсидию – видимо решение снизить родительскую оплату, потому что родители платят за каждого ребенка», — сказал А. Искекешев.

Он отметил, что поручит заместителю акима Астаны Малике Бектуровой «срочно изучить» вопрос, и «пока решение не вышло в минюсте, еще раз все взвесить».

«Но мы как положено на общественном совете все это обсудили, здесь интерес частных садов и родителей. Поэтому давайте посмотрим», — резюмировал аким.