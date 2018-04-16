Задержание начальника миграционной полиции ЮКО Толегенулы прокомментировали в МВД

Астана. 16 апреля. КазТАГ — Оксана Скибан. Задержание начальника миграционной полиции Южно-Казахстанской области Нурдаулета Толегенулы прокомментировал председатель комитета миграционной службы МВД Мурат Кабденов.

«Недавно задержан начальник управления миграционной службы ЮКО. По нашим сведениям, он не продавал гражданство, и не успел до этого продать», — сказал М. Кабденов в кулуарах мажилиса в понедельник.

Он отметил, что уголовное дело возбуждено совместно с МВД, комитетом собственной безопасности МВД.

«Тех, кого он оформлял, на этих граждан уже материалы были законно оформлены, а он уже пошел на мошенничество», — добавил М. Кабденов.

Ранее сообщалось, что Н. Толегенулы санкционирован арест на 2 мес.

Напомним, начальника миграционной полиции ДВД ЮКО задержали 10 апреля на рабочем месте. Спецоперацию проводили сотрудники ДКНБ и УСБ ДВД ЮКО. При задержании у Н. Толегенулы были обнаружены подлинные $3,5 тыс. и $30 тыс. в виде муляжа.