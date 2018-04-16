Астана. 16 апреля. КазТАГ – Северный и Южный Арал исследуют в мае казахстанские гидробиологи, сообщает пресс-служба премьер-министра РК.

«С 10 по 30 мая 2018 года QazaqGeography организует научно-познавательную экспедицию на Северный и Южный Арал. Поездка охватит почти 7000 километров по территории Казахстана и Узбекистана. Около 20 человек проедут по следующему маршруту: Астана–Караганда–Балхаш–Шу– Тараз–Шымкент–Ташкент– Самарканд–Бухара–Ургенч–Нукус– Муйнак–Аральское море–Бейнеу–Бозой–Аральское море–Аральск–Кызылорда– Жезказган–Караганды–Астана», — говорится в сообщении в понедельник.

Как отметил вице-президент АОО «Назарбаев Университет» Кайрат Байгарин, в экспедиции участвуют люди, которые решают проблемы туризма, разрабатывают туристические маршруты, ученые, которые смотрят за состоянием окружающей среды, а также историки, изучающие местность и исторические места.

«Поэтому когда мы говорим Арал, мы имеем в виду не только экологические проблемы, мы имеем в виду также перспективу развития региона с точки зрения туризма, экономического развития, развития окружающей среды и биосферы», — пояснил К. Байгарин.

Отмечается, что это будет второй по счету комплексной экспедицией на Арал с 2016 года.

«По результатам работы будут собраны данные по биоразнообразию планктонных сообществ, гидрохимическом составе, трофическом статусе и концентрации биогенных элементов, о качестве воды и загрязненности пестицидами. Полученные материалы будут сопоставлены с данными предыдущих десятилетий, что позволит сделать предварительные выводы о развитии экосистемы Северного и Южного Арала», — уточнили в пресс-службе.

Кроме того, экспедиция планирует составить карту туристических маршрутов по Аральскому региону, а также собрать уникальные фото- и видеоматериалы.

«Мы постараемся предоставить информацию в научно-популярном стиле, чтобы каждый мог ознакомиться с результатами научной деятельности», — сказала младший научный сотрудник лаборатории биофотоники и имиджинга университета Вероника Дашкова.

По ее словам, основной новизной данной экспедиции являются сравнительные данные по составу планктона.

«Будут изучены различные виды планктона, включая бактериопланктон, фитопланктон, зоопланктон. Таких комплексных данных пока не существует», — отметила исследователь.

Работы, по ее словам, будут впервые проводиться с применением новейших технологий, включая имиджинговую и спектральную цитометрию.

«Одной из целей проведения Аральской экспедиции является проведение гидробиологических исследований Северного и Южного Арала. Это очень актуально. Так как с момента принятия мер по восстановлению Северного Арала исследования по функционированию экосистемы и состава планктонной флоры носят лишь эпизодический характер и нуждаются в дополнениях. Эти данные необходимы как для оценки темпов восстановления экосистемы Северного Арала, так и для изучения трофической сети и кормовой базы. Так как данный водный объект имеет высокое промысловое значение для жизни жителей региона», — подчеркнула В. Дашкова.