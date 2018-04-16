В Казахстане обсуждают создание «ночных судов»

Астана. 16 апреля. КазТАГ — В Казахстане обсуждают создание так называемых «ночных судов», сообщила пресс-служба Верховного суда (ВС) РК.

«Основной идеей «ночных судов» является удобная реализация прав на судебную защиту и упрощение процедуры производства по делу об административных правонарушениях. Участники производства по делу имеют возможность разрешения в краткие сроки всех вопросов, связанных как с ответственностью сторон, так и с возмещением вреда. Кроме того, экономится их время, позволяя разрешить судебный спор в вечернее время (с 18.30 до 22.00) без отрыва от рабочего графика», — говорится в сообщении в понедельник.

Создание подобных судов в Казахстане было обсуждено в рамках рабочих совещаний в Астане и Алматы. В мероприятиях приняли участие судьи, представители прокуратуры, МВД, адвокатуры, страховых компаний и экспертов. По общему мнению участников совещаний, создание данных судов актуально. Также запланировано проведение обсуждений в судах Актюбинской и Восточно-Казахстанской областей.

«В рамках данного проекта предполагается рассмотрение правонарушений в области дорожного движения. Отдельными участниками обсуждений предлагается рассмотрение ночными судами также и дел по правонарушениям миграционного законодательства, общественного порядка, нравственности, а также посягающие на права личности», — поясняется в сообщении.

«В целом идея создания «ночных судов» появилась после посещения в феврале текущего года Сингапура делегации ВС. В ходе поездки члены делегации были ознакомлены с работой ночных (вечерних) судов, которыми определенное количество раз в неделю рассматриваются неотложные дела, касающиеся ДТП», — заключается в сообщении.