Экспертам ОЗХО не удается попасть в Думу после ударов западной коалиции по Сирии – МИД РФ

Алматы. 16 апреля. КазТАГ – Экспертам Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) не удается попасть в Думу после ударов западной коалиции по Сирии, заявили в министерстве иностранных дел РФ, сообщает ТАСС.

«Все упиралось в отсутствие согласования департамента безопасности секретариата ООН на выезд экспертов ОЗХО на место события в Думу. Поэтому, как я понимаю, препятствуют скорейшему решению этого вопроса последствия противозаконной, противоправной вооруженной акции, которую Великобритания вместе с группой других стран совершила не далее как в ночь на субботу», — заявил в понедельник вице-министр иностранных дел РФ Сергей Рябков.

Он отметил, что департамент безопасности секретариата ООН не дает согласия на выезд экспертов ОЗХО на место предполагаемого происшествия с использованием химоружия в г. Дума.

«Значит, с безопасностью там не все в порядке», — сказал С. Рябков.

Напомним, ракетный удар по объектам военной и гражданской инфраструктуры Сирии был нанесен самолетами и кораблями США совместно с ВВС Великобритании и Франции утром в 14 апреля.

США, Великобритания и Франция заявили, что удары являются ответом на якобы имевшее место применение химического оружия в сирийском г. Дума. По некоторым данным, атаке подверглось порядка 10 объектов. Как сообщал Пентагон, в операции было задействовано почти вдвое больше ракет, чем при ударе по военному аэродрому Шайрат год назад.

Армия Сирии заявила о перехвате ее системой ПВО 71 крылатой ракеты из примененных 103, а также об отсутствии жертв в результате ракетного удара. Однако стало известно, что трое мирных жителей получили ранения в результате ракетного удара по объекту близ сирийского г. Хомс.