Талибан отверг предложение президента Афганистана участвовать в выборах

Алматы. 16 апреля. КазТАГ — Движение «Талибан» ответило в понедельник отказом на недавний призыв президента Афганистана Ашрафа Гани принять участие в парламентских и местных выборах в этой стране, которые пройдут в октябре этого года, передает Афганское телеграфное агентство (АфТАГ).

Ранее А. Гани предложил талибам участвовать в выборах, рассматривая этот как возможность наладить мирный процесс в Афганистане.

«Однако движение «Талибан» в понедельник заявило, что для него приоритетом остается борьба против иностранного военного присутствия в стране», — говорится в сообщении.

«Ныне все политические и военные решения в Афганистане принимаются иностранцами. Шанс быть избранными во властные органы имеют лишь те, кого уже избрали Белый дом и Пентагон», — утверждают талибы.

Экстремистское движение охарактеризовало предстоящие выборы как «постановочное мероприятие» и призвало афганский народ воздержаться от участия в них.

Напомним, в минувшую субботу А. Гани официально объявил о начале регистрации граждан Афганистана для участия в парламентских и местных выборах, запланированных на октябрь нынешнего года.

При этом он призвал талибов воспользоваться этой возможностью и принять участие в выборах. По его словам, движение должно превратиться в политическую силу и воспользоваться ранее сделанным правительством предложением начать мирный процесс.

Как отмечают эксперты АфТАГ, «Талибан» продолжает занимать неконструктивную позицию, тщетно пытаясь выйти на прямые переговоры с США, без участия официального Кабула. Между тем Вашингтон недавно вновь заявил, что переговоры о судьбе ИРА возможны только при участии его правительства и под его руководством.