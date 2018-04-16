Fitch подтвердило рейтинги Казахстана на уровне «BBB», прогноз «стабильный»

Алматы. 16 апреля. КазТАГ – Международное агентство Fitch Ratings подтвердило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента (РДЭ) Казахстана в иностранной валюте на уровне «BBB» со «стабильным» прогнозом, следует из сообщения Fitch.

«РДЭ Казахстана, с одной стороны, отражают сильный государственный и внешний балансы, которые подкрепляются значительными государственными сбережениями и существенными чистыми иностранными активами государства, а, с другой стороны, принимают во внимание высокую зависимость от сырьевого сектора, слабые банковский сектор и индикаторы качества управления, а также более высокую инфляцию в сравнении с сопоставимыми эмитентами с рейтингом «BBB», — говорится в сообщении.

«Продолжается адаптация экономики к шоку по ценам на нефть в последние годы, чему способствуют более высокая гибкость обменного курса, реформы монетарной политики, продолжающаяся реструктуризация банковского сектора и фискальные стимулы», — отмечается в сообщении.

Как указали аналитики, рост реального ВВП составил 4% в 2017 году, что в целом отражает растущие объемы добычи нефти в Казахстане после возобновления добычи на Кашаганском месторождении.

«Диверсификация экономики и развитие частного сектора остаются одними из приоритетных задач властей, однако Fitch рассматривает диверсификацию как дело среднесрочной перспективы. Тем временем, с учетом ожидаемого увеличения добычи в 2018-2022 годах, связанного с расширением на месторождениях Кашаган и Тенгиз, зависимость от сырьевого сектора останется неблагоприятным фактором для суверенной кредитоспособности Казахстана», — подчеркивается в сообщении.

Также отмечается, что ситуация в монетарной сфере и на валютном рынке продолжила нормализовываться в последние месяцы, о чем свидетельствуют сокращение инфляции (6,5% к аналогичному периоду предыдущего года на февраль 2018 года), снижение долларизации депозитов (45,2% по состоянию на февраль 2018 года) и повышение стабильности обменного курса. «Это отражает постепенное укрепление монетарной политики, проводимой центральным банком страны, и одновременно благоприятную ситуацию в области цен на нефть и нефтедобычи», — считают в Fitch.

«Каналы передачи монетарной политики по-прежнему ограничены с учетом уровня долларизации и слабых балансов у банков, а приверженность режиму плавающего обменного курса и политике инфляционного таргетирования еще предстоит проверить на практике, если возобновится волатильность цен на нефть», — указали эксперты.

По прогнозам Fitch, дефицит бюджета в 2018 году сократится до около 2,2% от ВВП (в целом на уровне медианы для рейтинговой категории «ВВВ») с учетом завершения программы стимулирования «Нурлы жол» и сдерживания расходов в рамках нового бюджетного правила.

«Суверенный баланс остается сильным при низком государственном долге (19,8% от ВВП на конец 2017 года относительно медианы для рейтинговой категории «BBB» в 41%) и активах в Национальном фонде РК (НФРК) в размере 36,9% от ВВП на конец 2017 года. После сокращения активов в течение трех лет подряд Fitch ожидает, что повышение цен на нефть и нефтедобычи в сочетании с сокращением трансфертов в бюджет по бюджетному правилу обусловит укрепление активов НФРК с 2018 года», — отмечается в тексте.

«В то же время существующая заморозка активов НФРК на сумму $22,6 млрд (эквивалент 14% от ВВП за 2017 год) в результате судебного разбирательства между Казахстаном и бизнесменами из Молдовы по иску на общую сумму $500 млн обуславливает некоторую неопределенность относительно доступности этих активов для государства», — напомнили аналитики.

«Fitch рассматривает заморозку как временную и, как следствие, учитывает все активы НФРК при оценке суверенного баланса Казахстана. Кроме того, насколько понимает Fitch, правительство имеет возможность снять заморозку с активов, разместив $500 млн на счете эскроу. В случае свидетельств того, что заморозка будет продолжительной и/или будет распространена на дополнительные активы, мы можем исключить замороженные активы из наших расчетов показателей внешней платежеспособности и ликвидности Казахстана», — говорится в рейтинговом отчете.