Всех казахстанцев зарегистрируют до конца года в электронной домовой книге

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Пятница, 13 Пятница, 13
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Астана. 16 апреля. КазТАГ — Оксана Скибан. Всех казахстанцев зарегистрируют до конца года в электронной домовой книге, сообщил министр внутренних дел РК Калмуханбет Касымов.

«Мы начали регистрировать (в электронной домовой книге — КазТАГ), и я могу доложить, что 5 млн граждан из 18 млн жителей Казахстана уже зарегистрированы. Постараемся закончить все до конца года. Адресную электронную справку на основании этой домовой книги наши граждане будут получать в электронном виде бесплатно», — сказал К. Касымов на правчасе в мажилисе по вопросам обеспечения миграционного контроля в понедельник.

Как он пояснил, созданием домовой книги занималось МВД совместно с минюстом и министерством информации и коммуникаций РК.

«Это позволит нам вести четкий учет. Эта домовая книга для тех, кто зарегистрирован в доме, и будет привязана к регистрационному коду адреса, который имеется в минюсте. В минюсте дается по одному зданию, и он (регистрационный код — КазТАГ) не меняется, даже если меняется название улицы, района или города. К этому мы и привязываем домовую книгу», — уточнил глава МВД.

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