Астана. 16 апреля. КазТАГ – Оксана Скибан. Канал массового нелегального въезда из Китая в Казахстан организовали две преступные группы, сообщил вице-спикер мажилиса парламента РК Владимир Божко.

«Две транснациональные преступные группы через 85 зарегистрированных казахстанских компаний организовали канал массового нелегального въезда из КНР в Казахстан», — сообщил В. Божко на правительственном часе в мажилисе по вопросам обеспечения миграционного контроля в РК в понедельник.

Кроме этого, по его словам, 49 граждан Афганистана пытались получить статус казахов-оралманов, не являясь таковыми.

«Многие из них сейчас находятся в розыске. Граждане республики Бангладеш и Афганистана пытаются использовать территорию нашей страны для проникновения в Европу и оседания там на ПМЖ», — пояснил замруководителя палаты.

Он указал, что эти факты имели место быть в прошлом году. Всего, как добавил В. Божко, за прошлый год в РК въехало 5,5 млн человек.