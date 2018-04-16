Издание Manila Bulletin со ссылкой на информационное агентство Associated Press опубликовало статью под названием «Putin sits back as US, allies strike Syria» — «Путин бездействует, в то время как США и их союзники наносят удар по Сирии».
В ней говорится так: «Российский президент Владимир Путин оказался поставлен перед жестким выбором: либо вступить в схватку с Соединенными Штатами, Великобританией и Францией, либо пассивно наблюдать за тем, как те наносят удар по его союзнику. Он выбрал мирный путь.
Такая осторожная реакция может несколько подмочить имидж российского лидера в качестве «крутого мужика», но она не скажется отрицательным образом на результатах его достижений в Сирии и не подорвет его авторитета на родине.
Кремль предупредил Вашингтон о том, что Россия не оставит без ответа какой бы то ни было удар, который был бы направлен против ее военнослужащих в Сирии.
Запад внял этому предостережению, загодя в субботу предупредив о предстоящей атаке или, иначе говоря, поступив точно так же, как он повел себя год назад при нанесении воздушного удара по сирийской авиабазе.
В тот раз Россия ничего в ответ не предприняла, а вот в этот раз она пригрозила возмездием.
Такое столкновение быстро могло бы принять неконтролируемый характер, то есть пойти по такому крайне опасному сценарию, который многие сравнивают с кубинским ракетным кризисом 1962 года, когда мир едва избежал ядерного конфликта.
«Вместе с нашими союзниками мы позаботились о том, чтобы россияне были предупреждены заранее», — сказала французский министр обороны Флоранс Парли».
Издание Al-Bawaba опубликовало материал под названием «US Calls Military Strikes on Syria a Success; Russia, Iran Slam Attacks» — «США заявляют, что воздушные удары по Сирии были успешными; Россия и Иран осуждают эти атаки».
В нем излагается следующее: «США заявили в субботу о том, что их воздушные удары по Сирии были успешными, в то время как союзники официального Дамаска Иран и Россия утверждают, что атака является нарушением международного права.
Президент России Владимир Путин и верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи — оба союзника Асада — осудили это нападение.
Хаменеи в субботу на своей странице в Twitter’е выложил запись о том, что США и их союзники совершили преступление.
«Я со всей ответственностью заявляю, что президенты США и Франции и премьер-министр Великобритании совершили тяжкое преступление, — сказал он. — Им не получить никакой выгоды из этой атаки, поскольку в последние годы они вторгались в Ирак, Сирию и Афганистан, совершали такие же преступления, но никакой выгоды не получали».
Путин также указал на то, что эти воздушные удары нанесены в нарушение международного права.
«Россия самым серьезным образом осуждает нападение на Сирию, где российские военнослужащие помогают законному правительству в борьбе с терроризмом, — сказал Путин в своем заявлении. – Без санкции Совета Безопасности Организации Объединенных Наций и в нарушение Устава ООН, норм и принципов международного права совершен акт агрессии против суверенного государства, которое находится на переднем крае борьбы с терроризмом».
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