Российский президент оказался поставлен перед жестким выбором: либо вступить в схватку с Соединенными Штатами, Великобританией и Францией, либо пассивно наблюдать за тем, как те наносят удар по его союзнику. Он выбрал мирный путь

Издание Manila Bulletin со ссылкой на информационное агентство Associated Press опубликовало статью под названием «Putin sits back as US, allies strike Syria» — «Путин бездействует, в то время как США и их союзники наносят удар по Сирии».

В ней говорится так: «Российский президент Владимир Путин оказался поставлен перед жестким выбором: либо вступить в схватку с Соединенными Штатами, Великобританией и Францией, либо пассивно наблюдать за тем, как те наносят удар по его союзнику. Он выбрал мирный путь.

Такая осторожная реакция может несколько подмочить имидж российского лидера в качестве «крутого мужика», но она не скажется отрицательным образом на результатах его достижений в Сирии и не подорвет его авторитета на родине.

Кремль предупредил Вашингтон о том, что Россия не оставит без ответа какой бы то ни было удар, который был бы направлен против ее военнослужащих в Сирии.

Запад внял этому предостережению, загодя в субботу предупредив о предстоящей атаке или, иначе говоря, поступив точно так же, как он повел себя год назад при нанесении воздушного удара по сирийской авиабазе.

В тот раз Россия ничего в ответ не предприняла, а вот в этот раз она пригрозила возмездием.

Такое столкновение быстро могло бы принять неконтролируемый характер, то есть пойти по такому крайне опасному сценарию, который многие сравнивают с кубинским ракетным кризисом 1962 года, когда мир едва избежал ядерного конфликта.

«Вместе с нашими союзниками мы позаботились о том, чтобы россияне были предупреждены заранее», — сказала французский министр обороны Флоранс Парли».

Издание Al-Bawaba опубликовало материал под названием «US Calls Military Strikes on Syria a Success; Russia, Iran Slam Attacks» — «США заявляют, что воздушные удары по Сирии были успешными; Россия и Иран осуждают эти атаки».

В нем излагается следующее: «США заявили в субботу о том, что их воздушные удары по Сирии были успешными, в то время как союзники официального Дамаска Иран и Россия утверждают, что атака является нарушением международного права.

Президент России Владимир Путин и верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи — оба союзника Асада — осудили это нападение.

Хаменеи в субботу на своей странице в Twitter’е выложил запись о том, что США и их союзники совершили преступление.

«Я со всей ответственностью заявляю, что президенты США и Франции и премьер-министр Великобритании совершили тяжкое преступление, — сказал он. — Им не получить никакой выгоды из этой атаки, поскольку в последние годы они вторгались в Ирак, Сирию и Афганистан, совершали такие же преступления, но никакой выгоды не получали».

Путин также указал на то, что эти воздушные удары нанесены в нарушение международного права.

«Россия самым серьезным образом осуждает нападение на Сирию, где российские военнослужащие помогают законному правительству в борьбе с терроризмом, — сказал Путин в своем заявлении. – Без санкции Совета Безопасности Организации Объединенных Наций и в нарушение Устава ООН, норм и принципов международного права совершен акт агрессии против суверенного государства, которое находится на переднем крае борьбы с терроризмом».

***

