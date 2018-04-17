Алматы. 17 апреля. КазТАГ — 20 тонн лука незаконно пытались вывезти из Казахстана в Россию, сообщает пресс-служба Россельхознадзора по Новосибирской области.

«20 тонн казахстанского репчатого лука пытались незаконно ввезти в минувшее воскресенье на территорию РФ автотранспортом из РК для последующей реализации в Красноярске. При проведении карантинного фитосанитарного контроля на ФКП «Карасук» инспекторами управления Россельхознадзора по Новосибирской области было установлено, что продукция следовала в отсутствие маркировки на упаковках, содержащей информацию о наименовании продукции, стране ее происхождения, экспортере и/или реэкспортере», — говорится в сообщении, опубликованном во вторник.

Как отмечается, в соответствии с требованиями карантинного законодательства ввоз продукции высокого фитосанитарного риска на территорию РФ был запрещен. Груз возвращен отправителю в РК.

Также сообщается, что по итогам прошлой недели это уже четвертый случай пресечения попытки незаконного ввоза из РК партий репчатого лука, общий вес которых составил 80 тонн.