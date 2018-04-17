Вопрос денуклеаризации Корейского полуострова назван принципиальным для Казахстана

Астана.17 апреля. КазТАГ – Ботагоз Омар. Вопрос денуклеаризации Корейского полуострова является принципиальным для Казахстана, заявил министр иностранных дел РК Кайрат Абдрахманов.

«В области многостороннего сотрудничества Казахстан приветствует восстановление межкорейского диалога и договоренности о проведении саммита между Республикой Корея и КНДР. Астана ожидает больших результатов от предстоящего межкорейского саммита и надеется, что эта встреча станет прорывом в вопросе улучшения отношений между двумя государствами и снятия напряженности на корейском полуострове. Для Казахстана денуклеаризация корейского полуострова – принципиальный вопрос с учетом нашей исторической роли в вопросе нераспространения», — отметил во вторник К. Абдрахманов на брифинге по итогам встречи с министром иностранных дел Республики Корея Кан Ген Хва.

Глава МИД Южной Кореи находится с в Казахстане с двухдневным официальным визитом с 16 апреля.

«На ближайшем межкорейском саммите, который пройдет на следующей неделе, и также пройдет первая историческая встреча в мае или июне между США и Северной Кореей, мы будем продолжать надеяться на поддержку Казахстана как члена совбеза (совета безопасности ООН – КазТАГ). Также, вы страна с уникальной успешной историей денуклеаризации», — отметила в свою очередь глава корейского внешнеполитического ведомства.

Кан Г. Х. поблагодарила Казахстан за поддержку в решении проблемы, связанной с безопасностью.

«И эта проблема важна не только для нашего региона, но и для всего мира», — подчеркнула министр иностранных дел Республики Корея.