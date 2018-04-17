Американские журналисты не нашли свидетельств химатаки в Сирии

Алматы. 17 апреля. КазТАГ – Американские журналисты не нашли свидетельств химической атаки в Сирии, сообщает РБК.

«Я общался с десятью местными жителями, проживающими рядом с предполагаемым местом атаки. Никто из них не слышал и не видел ничего про химическую атаку в тот день, все спокойно занимались своими делами. По рассказам местных жителей, предполагаемая химическая атака может быть уловкой боевиков, которые искали способ скрыться от сирийской армии. В том числе очевидцы сообщали о большом количестве пыли в день предполагаемой атаки», — заявил во вторник журналист американского телеканала One America News Network Пирсон Шарп.

Напомним, предполагаемая химатака в сирийской Думе якобы была совершена 7 апреля. Утром 14 апреля сообщения о применении боевого отравляющего вещества сирийскими властями стали формальным поводом для нанесения ракетного удара по объектам военной и гражданской инфраструктуры Сирии самолетами и кораблями США совместно с ВВС Великобритании и Франции. По некоторым данным, атаке подверглось порядка 10 объектов. Как сообщал Пентагон, в операции было задействовано почти вдвое больше ракет, чем при ударе по военному аэродрому Шайрат год назад.

Армия Сирии заявила о перехвате ее системой ПВО 71 крылатой ракеты из примененных 103, а также об отсутствии жертв в результате ракетного удара. Однако стало известно, что трое мирных жителей получили ранения в результате ракетного удара по объекту близ сирийского г. Хомс.