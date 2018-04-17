Алматы. 17 апреля. КазТАГ – Армянская оппозиция заявила о начале «бархатной революции», сообщает ТАСС.

«Лидер оппозиционной партии «Гражданский договор», депутат парламента Армении Никол Пашинян на площади Франции в столице страны заявил, что начинает бархатную, народную и мирную революцию», — говорится в сообщении во вторник.

По словам оппозиционера, акции гражданского неповиновения проходят не только в Ереване, но и в других городах страны.

«В стране назревает революционная ситуация. В городах Гюмри, Иджеван, Ванадзор, Капан и Метсамор протестующие блокируют улицы и межгосударственные дороги. Люди не идут на работу, начались массовые забастовки», — заявил Н. Пашинян.

Вместе с тем, в парламенте Армении проходит специальное заседание, на котором выберут нового премьер-министра страны. Единственный кандидат – экс-президент Армении Серж Саргсян.

Напомним, выдвижение экс-главы государства С. Саргсяна на пост руководителя кабмина и послужило причиной массовых акций протеста в Армении, которые 16 апреля перешли в Ереване в прямые столкновения с полицией.