Техрегламент ЕАЭС с требованиями безопасности к аттракционам вступает в силу с 18 апреля

Алматы. 17 апреля. КазТАГ — В Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС) с 18 апреля вступает в силу технический регламент ЕАЭС «О безопасности аттракционов», сообщила пресс-служба Евразийской экономической комиссии (ЕЭК).

«Техрегламент (…) устанавливает требования безопасности к передвижным и стационарным аттракционам, при пользовании которыми на людей оказывается «биомеханическое воздействие степени потенциального биомеханического риска RВ-1, RВ-2 или RВ-3». Он распространяется на колеса обозрения, катапульты, качели, картинги, надувные батуты, горки, электромобили, водные аттракционы и массу других развлекательных механизмов, где при несоблюдении элементарных правил безопасности есть риск получить травму», — говорится в распространенном сообщении.

По данным ЕЭК, порядка 85% несчастных случаев наступают в результате неправильного монтажа или эксплуатации механизмов.

«Все участники процесса – от проектировщиков и изготовителей до организаций, которые занимаются эксплуатацией аттракционов, – получили четкие требования, которые они обязаны выполнять для сохранения жизни и здоровья людей», — пояснил министр по техрегулированию ЕЭК Валерий Корешков.

Регламент классифицировал аттракционы стран ЕАЭС по видам и типам. Все устройства разделены на 8 видов. Так, к механизированным аттракционам поступательного движения относятся, например, катальные горы, башни свободного падения, парковые поезда на рельсах, катапульты и другие. К механизированным поступательного движения – колеса обозрения, качели, карусели.

Среди других новшеств – классификация по степеням потенциальных биомеханических рисков, связанных с высотой аттракциона, скоростью движения, углом наклона кресел. Таких степеней четыре: от RВ-1 до RВ-4. В группу RВ-1 с потенциально наиболее высокими рисками будут включены аттракционы, где высота подъема людей превышает 8 м, а скорость движения – 20 м/с. Изучив причины и последствия аварий, разработчики считают, что именно на таких аттракционах при несоблюдении требований безопасности возникает реальная угроза для жизни.

«Производители аттракционов не должны отступать от проектно-конструкторской документации, используя только те материалы, которые ею предусмотрены. Особое внимание изготовителей документ требует уделить «критичным» компонентам – частям конструкций, узлам и деталям, отказ которых может привести к трагическим последствиям. При монтаже следует учитывать особенности грунта и площадки, воздействие температуры и ветра, необходимо обеспечить безопасные вход и выход, достаточное расстояние между аттракционами», — гласит техрегламент.

Кроме того, от движущихся частей и деталей аттракционов пользователей нужно ограждать надежными защитными перегородками.

«Перед входом в аттракцион должен быть стенд со сведениями о правилах пользования и ограничениях. Например, биомеханические воздействия не всегда полезны для людей с ослабленным здоровьем. Поэтому посетители должны знать об экстремальности развлечения. Там, где есть ограничения по росту и весу, следует установить ростомеры и весы. Все развлекательные объекты должны быть обеспечены сигнализацией, чтобы была возможность быстро предупредить о сбое в работе механизма. Кроме того, аттракционы необходимо снабдить аптечками с медикаментами для оказания первой помощи», — проинформировали в ЕЭК.

Отдельно в техрегламенте прописаны требования безопасности к детским аттракционам.

«Например, недопустимо оставлять в развлекательных устройствах, особенно в их движущихся частях, отверстия, куда ребенок легко может засунуть руку, ногу или посторонний предмет. Во всех потенциально опасных местах аттракционы должны быть обеспечены перилами и ограждениями. При этом конструкция не должна позволять детям стоять или сидеть на них», — приводится выдержка из документа.

Соблюдение требований технического регламента ЕАЭС включает необходимость владельцев ежедневно проверять техническое состояние аттракционов, отражать его в рабочем журнале, постоянно проводить профилактику, включая не только смазку, регулировку, но и специализированное дефектоскопическое обследование. Обязателен также регулярный госконтроль, который в каждой стране союза проводится уполномоченными госорганами по национальному законодательству.

«Для планомерного перехода участников рынка на выпуск аттракционов, отвечающих новым требованиям, ЕЭК установила переходный период. До 18 октября 2019 года допускаются производство и выпуск в обращение аттракционов по прежним правилам – в соответствии с законодательством государств-членов. Документы, оформленные до вступления в силу техрегламента, будут считаться действительными до окончания срока их действия, но не позднее 18 октября 2019 года», — уточнили в ЕЭК.

«После вступления техрегламента в силу аттракционы будут свободно перемещаться по всей союзной территории, и это не потребует от производителей излишних расходов на многократное подтверждение соответствия по национальным требованиям. Новые аттракционы начнут проходить сертификацию, ежедневный осмотр и ежегодный техосмотр. Безопасные устройства получат специальную маркировку в виде эмблемы Евразийского экономического союза на латинице – ЕАС», — заключается в сообщении.