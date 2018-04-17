Рабочая группа по Афганистану при СМИД ОДКБ обсудит угрозы со стороны талибов и ИГ

Алматы. 17 апреля. КазТАГ – Рабочие группы по Афганистану при совете министров иностранных дел (СМИД) ОДКБ и по борьбе с терроризмом, а также при комитете секретарей советов безопасности на совместном заседании 19 апреля обсудят военно-политическую ситуацию в Афганистане и предпринимаемые ОДКБ меры по минимизации угроз безопасности, исходящих из ИРА, сообщила пресс-служба ОДКБ.

«Запланировано совместное заседание рабочей группы по Афганистану при СМИД ОДКБ и рабочей группы экспертов по вопросам борьбы с терроризмом и экстремизмом при комитете секретарей советов безопасности ОДКБ с участием генерального секретаря ОДКБ Юрия Хачатурова», — говорится в сообщении.

«На совместное заседание также приглашены представители мониторинговой группы при комитетах СБ ООН по Талибану и Аль-Каиде/ИГИЛ», — указано в сообщении.

«В ходе совместного заседания предполагается обсудить вопросы, связанные с военно-политической ситуацией в ИРА, предпринимаемые ОДКБ меры по минимизации угроз безопасности государствам-членам ОДКБ, исходящим с территории Афганистана, в том числе в связи с активизацией деятельности ИГИЛ в его северных провинциях, а также выполнение соответствующих решений органов ОДКБ», — перечислено в информации.

В ОДКБ входят 6 государств: Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Россия и Таджикистан.