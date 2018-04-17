Евросоюз требует от Вашингтона компенсации из-за американских пошлин на металлы

Алматы. 17 апреля. КазТАГ – Евросоюз хочет добиться от США компенсации в связи с введением Вашингтоном пошлин на сталь и алюминий, передает ТАСС.

«ЕС не принимает утверждение США, что пошлины были установлены из соображений национальной безопасности», — приводится информация агентства Reuters, которое ссылается на заявку, поданную в ВТО.

Как сообщалось, США с 23 марта ввели новые пошлины на стальную и алюминиевую продукцию: 25% — для стали и 10% — для алюминия. Они действуют для всех стран, которые поставляют продукцию в США, однако отсрочку до 1 мая получили Австралия, Аргентина, Бразилия, Канада, Мексика, Республика Корея, а также страны Евросоюза.