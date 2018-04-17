Франция хочет инвестировать в проекты ветряной и солнечной энергетики РК, организует бизнес-миссию в Астану

Астана. 17 апреля. КазТАГ — В рамках визита в Париж министра энергетики Казахстана Каната Бозумбаева 16 апреля состоялись встречи с руководством французских компаний Total, Orano и Total Eren, сообщила пресс-служба министерства иностранных дел РК.

«Учитывая задачи Казахстана по увеличению доли возобновляемых источников энергии в энергобалансе страны, К. Бозумбаев призвал Total Eren, являющуюся дочерним предприятием Total и специализирующуюся на развитии проектов в альтернативной энергетике, активно осваивать этот рынок в Казахстане. Глава энергетического ведомства рассказал о значительном потенциале ветряной энергии в Казахстане, который оценивается в 1 трлн кВтч в год. Кроме того, министр сообщил об изменениях в законодательстве, а также действующих льготах и преференциях в сфере ВИЭ», — говорится в распространенном сообщении.

«По итогам встречи руководство компании выразило интерес в инвестировании в проекты ветряной и солнечной энергетики на территории Казахстана и поделилось планами по организации в ближайшее время бизнес-миссии в Астану», — указано в сообщении.

Кроме того, сообщается, что на встрече с вице-президентом Total Бернаром Клеманом министр отметил важность расширения добычи на месторождении Кашаган, а также приветствовал намерения компании по освоению новых месторождений в Казахстане. Стороны обсудили перспективы сотрудничества по экспорту газа на рынки соседних стран.

В рамках переговоров с вице-президентом компании Orano Арманом Лаферрером состоялся обмен мнениями о тенденциях развития мирового рынка урана, а также обсуждение вопросов расширения стратегического партнерства двух стран в урановой промышленности.

В свою очередь посол Казахстана во Франции Жан Галиев подчеркнул важность расширения двустороннего сотрудничества с Францией и выразил уверенность, что планируемый визит президента Эммануэля Макрона в Казахстан мог бы придать дополнительный импульс развитию партнерства двух стран.

Одновременно с этим все участники встречи были приглашены на инвестиционный форум, посвященный 10-летию установления стратегического партнерства между Казахстаном и Францией, который состоится 28 мая в Париже.