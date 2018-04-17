Способными самостоятельно зарабатывать и решать свои проблемы считает военные вузы Назарбаева

Петропавловск. 17 апреля. КазТАГ – Председатель комитета сената парламента РК по международным отношениям, обороне и безопасности Дарига Назарбаева считает военные вузы способными самостоятельно зарабатывать и решать свои проблемы, передает корреспондент агентства.

«Можно сегодня и открываться, и создавать коммерческие отделения, чтобы не просить постоянно помощи у бюджета, а самим зарабатывать деньги и решать свои насущные проблемы. Это задача, которую мы перед собой ставим, и будем совместно с правительством над этими вопросами работать», — заявила во вторник Д. Назарбаева на заседании членов комитета в Военном институте Национальной гвардии РК в Петропавловске.

По ее словам, меры по развитию военного образования в военной доктрине РК входят в число основных по обеспечению военной безопасности государства.

«Эти меры являются ориентиром в деятельности по подготовке военных кадров. Меняются геополитические реалии, требования к армии, соответственно, и к системе подготовки военных кадров», — пояснила сенатор.

Как заявила депутат верхней палаты, «пришло время по-новому посмотреть на систему подготовки кадров в военной сфере».

«Если в целом в гражданских вузах ситуация выправляется и чувствуют они себя хорошо, то ведомственные – военные, в области безопасности, гражданской защиты и чрезвычайных ситуаций – несколько отстают в своем развитии в плане материально-технического оснащения. Я считаю, что преподаватели, руководители, которые работают в этих вузах, несмотря на довольно сложные условия работы, делают максимум, чтобы подготовить хороших специалистов», — добавила представитель парламента.

Начальник Академии пограничной службы КНБ РК Павел Поливанов, рассказавший о существующих проблемах в сфере военного образования.

«Имеет место отсутствие полноценного педагогического взаимодействия вузов. Не решен вопрос подготовки военных педагогов в системе гражданских вузов, реализующих образовательные программы послевузовского образования по узким специализациям докторантуры. В нормативно-правовой базе не определен особый порядок осуществления научных исследований по закрытым тематикам. Приостановлены доплаты за ученые степени военнослужащим и сотрудникам военных специальных заведений органов национальной безопасности», — констатировал П. Поливанов.

В рамках встречи сенатор остановилась и на теме подготовки специалистов в области кибербезопасности.

«В системе обороны подразделение, которое занимается кибербезопасностью, должно быть элитным подразделением со специальным статусом и хорошей заработной платой. Иначе хороших специалистов туда не привлечь. Это важный вопрос. Обратите на это особое внимание», — посоветовала Д. Назарбаева.